Росія наростила й підвищила точність ударів по залізничній інфраструктурі України, зокрема по локомотивах, завдяки використанню модернізованих дронів.

Про це голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський розповів Associated Press.

«Йдеться не лише про кількість атак, а й про зміну підходу з боку ворога. Тепер, коли у них є високоточні дрони Shahed, вони прицільно б’ють по окремих локомотивах», — зазначив Перцовський.

Водночас посадовці та аналітики попереджають: удосконалення російських дронів і зростання частоти атак становлять серйозну загрозу.

Російські війська з літа оснастили свою ударну дронову техніку важливими оновленнями, повідомив фахівець зі зв'язку та РЕБ Сергій Бескрестнов (Флеш), чия команда досліджує перехоплені російські апарати.

До різних типів дронів великої дальности додали камери та радіомодеми, які передають і приймають дані бездротово. Це дозволяє операторам коригувати маршрут польоту в режимі реального часу, що значно підвищує точність порівняно з попередньо запрограмованими моделями.

Бескрестнов зазначив, що локомотиви особливо вразливі до нової технології, оскільки вони рухаються повільно і за передбачуваними маршрутами.

«Якщо росіяни й надалі битимуть по дизельних і електричних локомотивах, дуже скоро настане момент, коли колії залишаться цілими — але нам не буде чим по них їздити», — сказав він.