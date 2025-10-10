Велика Британія достроково передала Україні сотні ракет ППО

Сотні ракет протиповітряної оборони були передані Україні достроково – на п’ять місяців раніше, ніж планувалося. Про це заявило Міноборони Великої Британії.

Міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард очолив торговельну делегацію, яка цього тижня відвідала Київ.

Метою візиту стало посилення військової підтримки України.

– Важливі для України ракети доставлено на кілька місяців раніше запланованого терміну, – йдеться у повідомленні.

Дострокове постачання стало можливим після того, як найбільший український виробник дронів інвестував 200 млн фунтів стерлінгів у виробництво безпілотників у Великій Британії.

Ця інвестиція створила близько 500 нових робочих місць.

Як зазначили у британському Міноборони, ракети типу легких багатоцільових (LMM) допомагають Україні захищатися від повітряних загроз із початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

– Останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, підписаної на початку року, дозволить інтегрувати ці ракети, що забезпечують перемогу в боях, у систему протиповітряної оборони України, що є важливим кроком для розвитку власних суверенних можливостей України, – зазначили у відомстві.

Поллард наголосив, що Велика Британія залишається непохитною у своїй підтримці України.

– Тільки цього року ми витрачаємо 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найбільшою сумою за всю історію, – сказав він.

ForUA нагадує, у вересні міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер прибула до Києва й оголосила про пакет зимової допомоги на $190 млн.

Міністр оборони Джон Гілі під час засідання у форматі "Рамштайн" повідомив, що Британія профінансує виробництво тисячі дронів великої дальності для України.

Також повідомлялося, що українська компанія "Укрспецсистемс" збудує завод із виробництва безпілотників у Великій Британії.