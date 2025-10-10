﻿
Полiтика

Велика Британія достроково передала Україні сотні ракет ППО

Велика Британія достроково передала Україні сотні ракет ППО

Сотні ракет протиповітряної оборони були передані Україні достроково – на п’ять місяців раніше, ніж планувалося. Про це заявило Міноборони Великої Британії.

Міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард очолив торговельну делегацію, яка цього тижня відвідала Київ.

Метою візиту стало посилення військової підтримки України.

 – Важливі для України ракети доставлено на кілька місяців раніше запланованого терміну, – йдеться у повідомленні.

Дострокове постачання стало можливим після того, як найбільший український виробник дронів інвестував 200 млн фунтів стерлінгів у виробництво безпілотників у Великій Британії.

Ця інвестиція створила близько 500 нових робочих місць.

Як зазначили у британському Міноборони, ракети типу легких багатоцільових (LMM) допомагають Україні захищатися від повітряних загроз із початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

– Останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, підписаної на початку року, дозволить інтегрувати ці ракети, що забезпечують перемогу в боях, у систему протиповітряної оборони України, що є важливим кроком для розвитку власних суверенних можливостей України, – зазначили у відомстві.

Поллард наголосив, що Велика Британія залишається непохитною у своїй підтримці України.

– Тільки цього року ми витрачаємо 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найбільшою сумою за всю історію, – сказав він.

ForUA нагадує, у вересні міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер прибула до Києва й оголосила про пакет зимової допомоги на $190 млн.

Міністр оборони Джон Гілі під час засідання у форматі "Рамштайн" повідомив, що Британія профінансує виробництво тисячі дронів великої дальності для України.

Також повідомлялося, що українська компанія "Укрспецсистемс" збудує завод із виробництва безпілотників у Великій Британії.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в УкраїніВелика Британіяагресія рфвійськова допомога Українісистеми ППО
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Ізмаїлі на нерегульованому перехресті загинув велосипедист
Суспiльство 10.10.2025 15:44:11
В Ізмаїлі на нерегульованому перехресті загинув велосипедист
Читати
Цього року Трамп не отримав Нобелівську премію миру
Свiт 10.10.2025 15:23:49
Цього року Трамп не отримав Нобелівську премію миру
Читати
В Україні загинув син проросійської депутатки парламенту Вірменії
Свiт 10.10.2025 15:02:38
В Україні загинув син проросійської депутатки парламенту Вірменії
Читати

Популярнi статтi