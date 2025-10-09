США володіють озброєнням, яке наразі не використовується на полі бою в Україні, проте воно є «грізним і потужним» і здатне завдати серйозної шкоди Росії у будь-який час і в будь-якому місці. Частина цього озброєння потенційно може бути передана Україні для використання, що здатне змінити стратегічні розрахунки агресора. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час Ризької конференції.

«США мають можливості, які наразі не розгортаються на полі бою в Україні, але які є грізними, потужними і можуть буквально завдати серйозної шкоди в будь-якому місці та будь-який час, який ми оберемо. І деякі з них потенційно будуть продовжувати переміщуватися до України для використання, і це може змінити розрахунки війни», — зазначив дипломат.

Водночас Вітакер наголосив, що ще не досягнуто моменту, коли президент РФ Володимир Путін погодився б на переговори. За його словами, Росія продовжує демонструвати силу, хоча фактично її позиції ослаблені.

Посол США пригадав кілька останніх подій, які показують, що Росія реагує на посилення оборонних можливостей України:

паніка через можливу передачу Києву ракет Tomahawk;

реакція на захоплення Францією танкеру з «тіньового флоту» Росії;

коментарі Дональда Трампа, який під час виступу перед генералами США назвав РФ «паперовим тигром».

Вітакер підкреслив, що наявність у США потужного озброєння, яке може надходити в Україну, є важливим сигналом для Кремля, здатним впливати на його стратегічні рішення та змінювати розрахунки щодо ведення війни.

Ця заява посла відображає політику США, спрямовану на максимальну підтримку України у її обороні, водночас зберігаючи гнучкість у використанні додаткового озброєння залежно від розвитку бойових дій та дипломатичних процесів.