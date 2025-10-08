ТЦК отримають повний доступ до особистих даних українців: від місця проживання до медичних карток

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) готуються до отримання повного доступу до особистих даних громадян України. Це стане можливим завдяки автоматизованій системі, яка має на меті спростити та прискорити процес військового обліку.

Які саме дані зможуть використовувати ТЦК?

Нова система військового обліку передбачає збір значного обсягу інформації, що дозволить ТЦК мати максимально повне уявлення про військовозобов'язаних:

Демографічні дані: Відомості про місце проживання братимуться безпосередньо з Державного демографічного реєстру . Також ТЦК матимуть доступ до паспортної інформації з цього реєстру.

Освіта та фах: Навчальні заклади будуть зобов’язані передавати до ТЦК дані про фах медичного або військово-облікового спрямування своїх випускників.

Медичні відомості: ТЦК можуть отримати доступ і до медичних даних громадян.

Основні відомості для обліку: Система, що автоматично ставитиме людей на облік, збиратиме такі основні відомості: Прізвище, ім’я, по батькові. Фото. Адреса. Сімейний стан. Дані про здоров’я. Частково відомості з банківських джерел , але без доступу до рахунків .



Впровадження цієї автоматизованої системи має оптимізувати роботу ТЦК та значно покращити актуальність даних військового обліку в країні.

