Війна

"Made in China, воює в Україні": Росія використовує комерційні радари з AliExpress проти дронів ЗСУ

Російські військові почали застосовувати китайські комерційні радари у поєднанні з FPV-перехоплювачами для протидії українським безпілотникам. Про це повідомляє Telegram-канал «Потужний Інформатор».

Зазначається, що такі радіолокаційні станції (РЛС) були помічені на озброєнні 22-го зенітно-ракетного полку 11-го армійського корпусу. Зенітники використовують портативний радар виробництва Zhejiang Fanshuang Technology.

Особливості китайського радара

Цей пристрій, доступний для продажу на китайських маркетплейсах, пропонується у варіантах із різним радіусом дії: 5, 10 та 20 км. Його вартість варіюється залежно від конфігурації, і в найдорожчому варіанті становить приблизно $220–230 тисяч.

Радар оснащений функцією "чорних" та "білих" списків, що дозволяє операторам вносити власні дружні дрони. Це, як зазначається, має пришвидшити їхню ідентифікацію та зменшити ризик "дружнього вогню".

Виробник системи запевняє, що вона здатна точно визначати дрони в зоні спостереження, а також приблизне місцезнаходження оператора безпілотника за траєкторією його польоту.

На фотографіях, які потрапили в мережу, видно українські дрони, нібито перехоплені за допомогою цієї РЛС. Серед них: Лелека-100М2, MiniShark-D, Vector, Heavy Shot, Darts та Distractor.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КитайЗСУвійнабезпілотникиРЛСрадарFPV-перехоплювач
