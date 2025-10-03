Траєкторія тероризму: що проявив і приховав виступ Путіна на Валдаї

У четвер, 2 жовтня, на засіданні клубу Валдай у Сочі очільник Кремля Путін пройшовся по НАТО та ЄС, переклав відповідальність за російсько-українську війну на Європу, повідомив про просування військ РФ на фронті і вступив у заочну полеміку з Трампом. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

На цьогорічному Валдайському форумі, заснованому задля пропаганди ідеології «русского міра» за кордоном, Путін почував себе справжньою зіркою, адже лояльна аудиторія забезпечувала кремлівському диктатору вельми та вельми комфортну емоційну ванну. На досить тривалий спіч незмінного очільника Кремля, який не так вже й часто виходить на люди, варто звернути окрему увагу, позаяк це дає бодай якесь розуміння щодо ходу думок та планів ключового ворога України.

Отже, Путін насамперед заявив, що у нинішній ситуації у світі потрібно бути готовими до чого завгодно і «ставки надзвичайно високі». За його словами, Росія двічі заявляла про свою готовність вступити до НАТО, але обидва рази отримала відмову: «Це було 1954 року, а також 2000 року під час візиту Клінтона. Обидва рази ми отримали відмову, причому з порога». Інформацію, яка періодично з’являється у західних медіа щодо планів РФ напасти на окремі країни – члени Північноатлантичного Альянсу правитель РФ назвав «нісенітницею»: «Росія збирається нападати на НАТО? У цю нісенітницю повірити неможливо. Вгамуйтеся, спіть спокійно». При цьому Путін додав, що «європейські політики намагаються залатати тріщини у будівлі Європи шляхом формування образу ворога в особі Росії».

Не відмовив Путін собі у задоволенні зробити компліментарний пас американському колезі, заявивши, що якби Дональд Трамп був при владі, війни в Україні можна було б уникнути (це улюблена мантра чинного господаря Овального кабінету), і що війни не було б, якби НАТО не наблизилася до кордонів Росії. Паралельно кремлівський диктатор звинуватив Європу в тому, що поки що не вдалося припинити бойові дії в Україні: «Відповідальність за це насамперед лежить на Європі. Європа постійно ескалює конфлікт в Україні, інших цілей у них немає». Натомість про Білий дім Путін заявив наступне: «Нинішня адміністрація США говорить про свої інтереси прямо, іноді прямолінійно, проте без лицемірства, керується насамперед інтересами власної країни».

Відповідаючи ж на запитання щодо особистої влади, Путін підкреслив: «Олександр I був імператором, а я президент, обраний народом на певний термін, це велика різниця». Як на Росії «обирають» владу відомо всім, тому незрозуміло, кому Путін намагається навішати цю примітивно-нікчемну локшину на вуха щодо «волевиявлення» по-російськи. Втім, це окрема тема – повернімося натомість до Валдаю.

Коментуючи нещодавнє висловлювання президента США Дональда Трампа про Росію – «паперового тигра», Путін сказав: «Йдіть і спробуйте розберіться з «паперовим тигром»! Якщо ми воюємо з усім блоком НАТО і так впевнено себе відчуваємо, і при цьому і ми паперові тигри, то що тоді НАТО?». Зверніть увагу, що кількома хвилинами раніше Путін казав, що не нападатиме на країни-учасниці Альянсу, а тут вже акцентує, мовляв, воює з усім НАТО. Де логіка – питання риторичне.

В один момент модератор зустрічі на Валдаї запитав: «Володимире Володимировичу, навіщо ви відправляєте дрони до Данії?». Спочатку кремлівський диктатор пожартував, заявивши: «Гаразд, більше не буду». А потім сказав, що Росія дрони на Європу не відправляє: «Якщо серйозно: там і цілей немає, навіщо нам щось кудись відправляти». Путін стверджує, що історія з дронами – це «один із способів нагнітання обстановки загалом, щоб виконати вказівку вашингтонського обкому щодо підвищення військових витрат». Сказати, що таке «пояснення» виглядає, м’яко кажучи, маразматично – нічого не сказати. Те саме стосується й путінських оцінок про ситуацію на фронті, де «російська армія утримує ініціативу по всій лінії». За його словами, «київському керівництву краще подумати про те, як домовлятися». «Сподіваюся, що еліти в Україні знайдуть сили, щоб сісти за стіл переговорів», - не почервонівши сказав Путін, якого Зеленський і Трамп вже кілька місяців поспіль не можуть всадовити за перемовний стіл.

Торкнувшись теми ядерної безпеки, Путін звинуватив Україну в ударах по лініях енергопостачання Запорізької АЕС і фактично пригрозив ударом у відповідь по українських атомних електростанціях: «У Києві повинні замислитися, що на території України є АЕС, і Росія може відповісти дзеркально на удари по Запорізькій АЕС».

Після цього потоку відвертої брехні, Путін увімкнув платівку з погрозами. Зокрема, говорячи на тему озброєнь, він попередив, що в Росії можуть з’явитися нові системи гіперзвукової зброї, бо «робота йде». Окремо міжнародно визнаний злочинець заявив, що РФ може відновити випробування ядерної зброї, якщо це зробить інша країна: «Дехто готує ядерні випробування, ми це бачимо. Якщо це станеться, то ми зробимо те саме». Про яку країну йдеться, він не уточнив. У ході виступу Путін також прочитав вірш Пушкіна про Бородінську битву 1812 року, заявивши, що «в ньому відповіді на багато питань».

Путін також заявив, що Росія готова продовжувати зі США дискусію щодо «врегулювання конфлікту в Україні». При цьому він попередив: постачання Києву ракет Tomahawk буде означати «якісно новий етап ескалації» у відносинах Росії та США: «Застосування Tomahawk без участі американців неможливо. І це, звичайно, завдасть шкоди нашим відносинам». Проте, на думку кремлівського диктатора, такі поставки «не змінять стан справ на фронті і не призведуть до перелому ситуації на користь ЗСУ».

Якщо говорити про Tomahawk, то ситуація щодо цього тематичного кейсу поступає достатньо суперечлива. Низка впливових західних медіа повідомляють, що такі поставки цілком можливі і очільник Білого дому начебто дав своє «добро». Втім Reuters називає «малоймовірними» поставки ракет великої дальності Tomahawk Україні, оскільки «наявні запаси цих ракет призначені для ВМС США та інших цілей». Американський чиновник та джерела, обізнані з питаннями підготовки та постачання ракет Tomahawk, пише агентство, поставили під сумнів доцільність надання дозвукових крилатих ракет, дальність польоту яких становить 2500 км. Разом з тим американський чиновник припустив, що Києву можуть бути поставлені інші варіанти з меншою дальністю дії. Видання додає, що «рішення США допомогти Україні вражати російську енергетичну інфраструктуру, здається, є одним із конкретних результатів нової позиції Трампа».

Аналізуючи власне нову позицію американського лідера, політолог Вадим Денисенко зауважує наступне: «Головна причина зміни політики США – гібридна війна дронів, яку розпочала Росія в ЄС. США ведуть свою гібридну війну, де, страшилки про теоретично можливі томагавки, - асиметрична відповідь на дрони над аеропортами в ЄС. В цілому, зміна позицій Трампа повʼязана з двома речами: виходом Путіна з продуктивних переговорів та з ескалацією позицій РФ в Європі. США не хочуть воювати самі, але вони демонструють Росії, що готові наносити удари чужими руками. США явно піднімають градус. І в Росії прекрасно розуміють: головні удари будуть іти по нафто-і газоперевальним портам та перекачувальним станціям. Можливостей зробити блекаут в Москві майже нема, але призупинити експорт нафти – цілком реально. Тепер росіянам залишається продовжувати надувати щоки і говорити про те, як вони на всіх фронтах перемагають».

Наголосивши на тому, що теоретична поява Tomahawk – це не завершення війни, а новий виток ескалаціі, експерт резюмував: «Насправді, ситуація складається так, що всі інші варіанти гірші, адже Путін, де-факто, вийшов із переговорного процесу і найближчим часом ніяких шансів на стабілізацію чи мирні переговори не було і нема. Ми, схоже, входимо в період нової серйозної ескалаціі, яка триватиме кілька наступних місяців. Але, при цьому всьому, треба памʼятати, що США, як мінімум, поки що, продовжують мислити в категорії поновлення переговорів з РФ. Водночас Росія піднімала ставка з головною ціллю: розірвати ЄС та Україну і примусити Євросоюз перелякатися настільки, щоб погодитися на всі умови по обміну своєї безпеки на здачу України і, як мінімум, часткову відміну санкцій. Наша головна дипломатична задача – не допустити саме цього сценарію».