ПАРЄ рекомендує карати тих, хто заперечує російську агресію та закликає до геноциду українців

У Страсбурзі під час осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалили поправку, яка передбачає посилення покарання за заперечення російської агресії та заклики до геноциду українців. Це важливий крок у боротьбі з російською пропагандою і підтвердження підтримки України. Європейські лідери все частіше прямо називають Росію агресором, а Путіна — диктатором. Про це сьогодні, 2 жовтня, заявив член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко, інформує FREEДOM.

“По-перше, ця резолюція привертає увагу до ситуації з українськими журналістами. Там вони всі названі поіменно — ті, хто сьогодні в російському ув’язненні. Ми сподіваємося, що це допоможе зберегти їхнє життя і здоров’я. Ми знаємо: коли є міжнародна увага, до ув’язнених ставляться інакше. І це дуже важливо. Нам потрібно захистити їх і врятувати”, — зазначив член української делегації в ПАРЄ.

Крім того, в документі міститься важлива поправка, яка стосується боротьби з російською пропагандою.

“Дуже важлива поправка була прийнята, яка закликає посилити покарання і карати тих, хто публічно заперечує російську агресивну війну проти України та закликає до геноциду українців. Це важливо, тому що ми бачимо, як працює російська пропаганда. Різного роду публічні діячі, включаючи Ксенію Собчак та інших, їдуть до Європи, знімають фільми й просувають свої абсолютно брехливі наративи. Саме тому ця поправка необхідна”, — наголосив Олексій Гончаренко.

За його словами, атмосфера в Раді Європи з 2022 року істотно змінилася.

“Після початку російського повномасштабного вторгнення тут дуже змінилася атмосфера. І відтоді є повна підтримка. Нас підтримують у тих резолюціях, які ми пропонуємо. Ця організація робить все, що може. Звичайно, можливості Ради Європи, як і будь-яких міжнародних організацій, обмежені, особливо коли мова йде про Росію — постійного члена Радбезу ООН, про ядерну державу. Але загалом скаржитися нема на що. Тут є підтримка, і приймаються всі ті тексти, які ми, як українська делегація, просуваємо”, — зазначив представник України в ПАРЄ.

Українська сторона вдячна за підтримку, однак очікує і більш практичних результатів, наголосив він.