Швеція надасть гуманітарну допомогу Україні напередодні зими

Швеція повідомила про надання додаткової гуманітарної допомоги Україні на суму майже €100 млн. Про це заявили у МЗС Швеції.

Новий пакет підтримки вартістю 1,1 млрд шведських крон (€99,7 млн) спрямований на відновлення та гуманітарні потреби напередодні зими.

Фінансування передбачає підтримку енергетики, житлового сектору, охорони здоров’я, розмінування, внутрішньо переміщених осіб та незалежних медіа.

На потреби енергетики виділяється 450 млн крон. Кошти будуть спрямовані на генерацію та відновлення пошкодженої інфраструктури. Гроші надходять до спеціального фонду енергетичної підтримки України.

385 млн крон призначені для відновлення енергетичної та житлової інфраструктури, а також забезпечення роботи державних послуг у межах програми Світового банку Ukraine Reconstruction Trust Fund (URTF).

На розмінування передбачено 100 млн крон, які поділять між проєктами Програми розвитку ООН та Шведського агентства міжнародного співробітництва (Sida).

30 млн крон підуть на підтримку незалежних ЗМІ (по 15 млн через Prague Center та Sida), 25 млн – на розвиток правового сектору, 10 млн – на програми підвищення та зміни кваліфікації у сфері транспорту і логістики.

Всесвітня продовольча програма ООН отримає 50 млн крон на гуманітарну допомогу мешканцям прифронтових регіонів.

30 млн крон надаються на підтримку ВПО через Агентство ООН у справах біженців, 25 млн – через ЮНІСЕФ, 20 млн – через Save the Children на допомогу дітям, ще 20 млн – на програми охорони здоров’я жінок та матерів.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна планує виділити на військову підтримку України ще 70 млрд крон (близько $7,5 млрд) протягом найближчих двох років.

Раніше Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад $400 млн.