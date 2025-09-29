Президент Фінляндії Александр Стубб зробив несподівану заяву щодо можливого знищення невпізнаних повітряних цілей над країною, наголосивши, що Європа не "перебуває у стані війни з Росією" і закликавши лідерів ЄС зберігати спокій.

Як повідомляє Clash Report, Стубб заявив, що Фінляндія не буде збивати такі літаки, але для подібних випадків існує "спеціальний протокол".

За словами президента, рішення про знищення повітряних цілей може ухвалити лише командування Військово-повітряних сил після низки перевірок.

"Слід зберігати спокій, а потім необхідно переконатися, що вибудовується захист, аби цього не повторювалося. Ключовим моментом є те, що не варто реагувати надто гостро", — підкреслив Стубб.

На тлі заяв про готовність НАТО

Заява фінського лідера пролунала на тлі інформації від Bloomberg, яке з посиланням на джерела повідомило про нібито готовність НАТО збивати російські літаки у відповідь на подальші порушення повітряного простору Альянсу. Видання стверджувало, що євродипломати передали Кремлю чітке попередження про це, хоча у Москві цю інформацію спростовують.

Нагадаймо, раніше Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по Росії.