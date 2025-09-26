НАТО змушене шукати нові способи боротьби з дронами, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що західні збройні сили не можуть постійно збивати дрони, що наближаються, дорогими ракетами. «Неприпустимо постійно збивати дрони вартістю 1–2 тисячі доларів ракетами, які коштують півмільйона або мільйон доларів», — сказав Рютте в інтерв’ю Bloomberg.

На запитання про брак необхідного обладнання, Рютте відповів: «У короткостроковій перспективі — так». НАТО вчиться у України та розробляє нові технології перехоплення дронів, які будуть впроваджені найближчими тижнями. За словами генсека, нові системи дадуть змогу мати альтернативу до традиційних способів боротьби.

Також Рютте відмовився коментувати повідомлення про те, що європейські дипломати попередили Кремль про готовність НАТО збивати російські літаки. Водночас він визнав, що «такого роду повідомлення» надсилаються «постійно» у неформальному порядку. «Що стосується винищувачів — це погано і має припинитися, але наші пілоти знають, що робити, і у разі потреби можуть вжити крайніх заходів», — сказав Рютте.

Рютте також констатував, що поки що не вдалося змусити Росію сісти за стіл переговорів. «Повинна бути глобальна площадка, де хоча б Зеленський і Путін обговорять складні питання та покладуть край війні», — підкреслив він.

Як повідомляло раніше ForUa, Румунія затвердила правила реагування на дрони та літаки, що порушують повітряний простір.