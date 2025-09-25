Нічого корисного з вуст Лаврова ніколи не виходило, – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте порадив не звертати уваги на заяви міністра закордонних прав країни-агресора Росії Сергія Лаврова, який перебуває на своїй посаді "з часів Христа". Про це Рютте заявив в ефірі Fox News у четвер, 25 вересня.

Генсек Альянсу зазначив, що не потрібно занадто зосереджувати увагу на висловлюваннях Лаврова.

"Лавров - міністр закордонних справ Росії, думаю, з часів народження Ісуса Христа. І відтоді нічого корисного не виходило з його вуст, тому не будемо приділяти занадто багато уваги пану Лаврову", - наголосив Рютте.

Як повідомляв ForUA, 27 серпня президент США Дональд Трамп назвав "нісенітницею" заяви глави МЗС держави-агресора Росії Сергія Лаврова про так звану нелегітимність президента України Володимира Зеленського.

19 серпня Лавров висунув чергові вимоги Росії для завершення війни проти України.