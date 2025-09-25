Армія та зброя - один із елементів гарантії безпеки для України, - Кислиця

Перемовини із партнерами щодо гарантій безпеки та інших важливих речей тривають.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

"Це не глухий кут. Це те, де ми знаходимося сьогодні в умовах, коли керівництво диктаторської країни не виявляє жодних ознак бажання вести перемовини про мир, незважаючи на весь той аудіоспам, який лунає з вуст Пєскова, Захарової та інших", - сказав він.

За словами Кислиці, це не означає, що між Україною і партнерами зупинилися або зайшли в глухий кут переговори щодо "гарантій безпеки та інших важливих речей, які можна зробити незалежно від того, чи готова Росія в даний момент іти на нормальні мирні перемовини".

Заступник глави МЗС зазначив, що Україна разом з партнерами не повинна чекати миру, щоб створити сильну армію як один із елементів гарантії безпеки або виробляти зброю чи відновлювати економіку в Україні.

В контексті гарантій безпеки Кислиця назвав членство України в ЄС.

"Це ж не просто примха чи політичне бажання. Ми це розглядаємо як частину економічної стабільності й економічної сили України, тому що ЄС – це передусім питання економіки й торгівлі", - пояснив він.