Бентли Бентайга для украинских дорог: тест кроссовера и обзор цены

Рынок премиальных SUV предлагает множество решений, но когда речь заходит о сочетании комфорта, мощности и статуса, Bentley Bentayga выделяется даже в этом сегменте. Это не просто внедорожник с дорогим интерьером — это технически сложный и продуманный автомобиль, адаптированный под разные сценарии использования. В условиях украинских дорог, где чередуются скоростные участки, разбитый асфальт и городская плотность, он способен продемонстрировать свои сильные стороны в полной мере.

Динамика за пределами ожиданий

Несмотря на внушительные габариты и массу, кроссовер Бентли Бентайга демонстрирует характеристики, сопоставимые с быстрыми седанами. V8 с двумя турбонагнетателями работает с минимальной задержкой и выдает момент уже на низких оборотах, что особенно удобно при частых стартах и обгонах.

Что подтверждает его динамическую пригодность:

Двигатель V8 объемом 3996 см³ — точный отклик и высокий запас ресурса.

Мощность 550 л.с. и крутящий момент 770 Н·м — стабильная тяга с 1960 об/мин.

Разгон от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды — уверенное ускорение без рывков.

Максимальная скорость — 290 км/ч — выше, чем у большинства SUV.

Полный привод и адаптивная подвеска — сохраняют сцепление и комфорт на любых покрытиях.

Даже при езде по загородным направлениям с неидеальным покрытием подвеска эффективно гасит неровности, не допуская пробоев или лишней вибрации.

Комфорт и технологии в движении

Интерьер и оснащение Bentayga адаптированы под длительные поездки и перемещение в плотном трафике. Здесь нет перегруженности функциями — только полезные решения, которые действительно работают на водителя и пассажиров.

Главные элементы, важные на украинских дорогах:

Цифровые дисплеи с динамической графикой — интуитивное восприятие информации.

Apple CarPlay® и Android Auto® (беспроводные) — навигация и связь без проводов.

Новая навигационная система со спутниковыми картами — актуально для поездок вне города.

Разъемы USB Type-C и поддержка цифрового ТВ — мультимедиа на высшем уровне.

Сенсорный пульт для пассажиров сзади — управление шторкой, освещением и микроклиматом.

В городских условиях особенно ценится функция помощи при парковке, а в путешествиях — предиктивные алгоритмы круиз-контроля, которые делают дальние поездки менее утомительными.

Дизайн и индивидуальность: важные штрихи

Для украинского владельца премиум-авто внешний вид остается важным критерием выбора. Bentayga отличается узнаваемым силуэтом, где сочетаются классические черты Bentley с современными акцентами внедорожника.

Особенности, на которые стоит обратить внимание: