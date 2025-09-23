Бентли Бентайга для украинских дорог: тест кроссовера и обзор цены

Рынок премиальных SUV предлагает множество решений, но когда речь заходит о сочетании комфорта, мощности и статуса, Bentley Bentayga выделяется даже в этом сегменте. Это не просто внедорожник с дорогим интерьером — это технически сложный и продуманный автомобиль, адаптированный под разные сценарии использования. В условиях украинских дорог, где чередуются скоростные участки, разбитый асфальт и городская плотность, он способен продемонстрировать свои сильные стороны в полной мере.
Динамика за пределами ожиданий
Несмотря на внушительные габариты и массу, кроссовер Бентли Бентайга демонстрирует характеристики, сопоставимые с быстрыми седанами. V8 с двумя турбонагнетателями работает с минимальной задержкой и выдает момент уже на низких оборотах, что особенно удобно при частых стартах и обгонах.
Что подтверждает его динамическую пригодность:
- Двигатель V8 объемом 3996 см³ — точный отклик и высокий запас ресурса.
- Мощность 550 л.с. и крутящий момент 770 Н·м — стабильная тяга с 1960 об/мин.
- Разгон от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды — уверенное ускорение без рывков.
- Максимальная скорость — 290 км/ч — выше, чем у большинства SUV.
- Полный привод и адаптивная подвеска — сохраняют сцепление и комфорт на любых покрытиях.
Даже при езде по загородным направлениям с неидеальным покрытием подвеска эффективно гасит неровности, не допуская пробоев или лишней вибрации.
Комфорт и технологии в движении
Интерьер и оснащение Bentayga адаптированы под длительные поездки и перемещение в плотном трафике. Здесь нет перегруженности функциями — только полезные решения, которые действительно работают на водителя и пассажиров.
Главные элементы, важные на украинских дорогах:
- Цифровые дисплеи с динамической графикой — интуитивное восприятие информации.
- Apple CarPlay® и Android Auto® (беспроводные) — навигация и связь без проводов.
- Новая навигационная система со спутниковыми картами — актуально для поездок вне города.
- Разъемы USB Type-C и поддержка цифрового ТВ — мультимедиа на высшем уровне.
- Сенсорный пульт для пассажиров сзади — управление шторкой, освещением и микроклиматом.
В городских условиях особенно ценится функция помощи при парковке, а в путешествиях — предиктивные алгоритмы круиз-контроля, которые делают дальние поездки менее утомительными.
Дизайн и индивидуальность: важные штрихи
Для украинского владельца премиум-авто внешний вид остается важным критерием выбора. Bentayga отличается узнаваемым силуэтом, где сочетаются классические черты Bentley с современными акцентами внедорожника.
Особенности, на которые стоит обратить внимание:
- Матричная решетка и выразительные фары с кристаллическим эффектом — сочетание статуса и современной оптики.
- Обновленный профиль кузова и 22-дюймовые диски — подчеркивают динамику даже в статике.
- Два новых цвета кузова — Viridian и Patina — уникальные решения, вдохновленные концепт-карами.
- Интерьер с отделкой из шпона Koa и Crown Cut Walnut — натуральные материалы премиального класса.
- Опции от ателье Mulliner — в том числе ромбовидная прострочка и контрастная окантовка сидений.