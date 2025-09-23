﻿
Економіка

Бентли Бентайга для украинских дорог: тест кроссовера и обзор цены

78.jpg

Рынок премиальных SUV предлагает множество решений, но когда речь заходит о сочетании комфорта, мощности и статуса, Bentley Bentayga выделяется даже в этом сегменте. Это не просто внедорожник с дорогим интерьером — это технически сложный и продуманный автомобиль, адаптированный под разные сценарии использования. В условиях украинских дорог, где чередуются скоростные участки, разбитый асфальт и городская плотность, он способен продемонстрировать свои сильные стороны в полной мере.

Динамика за пределами ожиданий

Несмотря на внушительные габариты и массу, кроссовер Бентли Бентайга демонстрирует характеристики, сопоставимые с быстрыми седанами. V8 с двумя турбонагнетателями работает с минимальной задержкой и выдает момент уже на низких оборотах, что особенно удобно при частых стартах и обгонах.

Что подтверждает его динамическую пригодность:

  • Двигатель V8 объемом 3996 см³ — точный отклик и высокий запас ресурса.
  • Мощность 550 л.с. и крутящий момент 770 Н·м — стабильная тяга с 1960 об/мин.
  • Разгон от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды — уверенное ускорение без рывков.
  • Максимальная скорость — 290 км/ч — выше, чем у большинства SUV.
  • Полный привод и адаптивная подвеска — сохраняют сцепление и комфорт на любых покрытиях.

Даже при езде по загородным направлениям с неидеальным покрытием подвеска эффективно гасит неровности, не допуская пробоев или лишней вибрации.

Комфорт и технологии в движении

Интерьер и оснащение Bentayga адаптированы под длительные поездки и перемещение в плотном трафике. Здесь нет перегруженности функциями — только полезные решения, которые действительно работают на водителя и пассажиров.

72.jpg

Главные элементы, важные на украинских дорогах:

  • Цифровые дисплеи с динамической графикой — интуитивное восприятие информации.
  • Apple CarPlay® и Android Auto® (беспроводные) — навигация и связь без проводов.
  • Новая навигационная система со спутниковыми картами — актуально для поездок вне города.
  • Разъемы USB Type-C и поддержка цифрового ТВ — мультимедиа на высшем уровне.
  • Сенсорный пульт для пассажиров сзади — управление шторкой, освещением и микроклиматом.

В городских условиях особенно ценится функция помощи при парковке, а в путешествиях — предиктивные алгоритмы круиз-контроля, которые делают дальние поездки менее утомительными.

Дизайн и индивидуальность: важные штрихи

Для украинского владельца премиум-авто внешний вид остается важным критерием выбора. Bentayga отличается узнаваемым силуэтом, где сочетаются классические черты Bentley с современными акцентами внедорожника.

86.jpg

Особенности, на которые стоит обратить внимание:

  • Матричная решетка и выразительные фары с кристаллическим эффектом — сочетание статуса и современной оптики.
  • Обновленный профиль кузова и 22-дюймовые диски — подчеркивают динамику даже в статике.
  • Два новых цвета кузова — Viridian и Patina — уникальные решения, вдохновленные концепт-карами.
  • Интерьер с отделкой из шпона Koa и Crown Cut Walnut — натуральные материалы премиального класса.
  • Опции от ателье Mulliner — в том числе ромбовидная прострочка и контрастная окантовка сидений.
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Швейцарія готова прийняти зустріч лідерів України, США та РФ, – Зеленський
Полiтика 23.09.2025 22:00:33
Швейцарія готова прийняти зустріч лідерів України, США та РФ, – Зеленський
Читати
Батальйон «Арей» про стратегічне рішення Зеленського та Сирського: як штурмові війська наближають Перемогу
Суспiльство 23.09.2025 21:45:40
Батальйон «Арей» про стратегічне рішення Зеленського та Сирського: як штурмові війська наближають Перемогу
Читати
Зінченко увійшов до заявки "Ноттінгема" на Лігу Європу
Спорт 23.09.2025 21:41:25
Зінченко увійшов до заявки "Ноттінгема" на Лігу Європу
Читати