Цифровізація армії: в Україні запущена система обліку військових нового покоління

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про запуск у Силах оборони нової цифрової системи обліку особового складу під назвою «Імпульс». Вона дозволить повністю відмовитися від паперових журналів і прискорить процес управління особовим складом. «Це цифрова система обліку, яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, його історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. І все це без паперів, швидко і прозоро», – наголосив Шмигаль.

«Імпульс» стане першою масовою інформаційно-комунікаційною системою (ІКС) тактичного рівня, яка працюватиме в кожній військовій частині. Завдяки «Імпульсу» військові частини отримають швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та можливість оперативно формувати накази й інші документи. Вище командування зможе приймати управлінські рішення, спираючись на точні та прозорі дані по кожному підрозділу.

Першими нову платформу протестували підрозділи Десантно-штурмових військ. У найближчі тижні її почнуть впроваджувати у Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

За словами міністра, у майбутньому «Імпульс» планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для армії — додатком «Армія+», Медичною інформаційною системою та іншими сервісами. Це дозволить створити єдиний електронний простір управління особовим складом.

