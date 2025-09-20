﻿
Війна

Кількість постраждалих від ворожого удару по Дніпру збільшилася до 26 осіб

Кількість постраждалих від ворожого удару по Дніпру збільшилася до 26 осіб

До 26 осіб збільшилось число постраждалих у Дніпрі внаслідок масованої повітряної атаки РФ на область, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак станом на 8:49 суботи.

“Збільшилась кількість постраждалих внаслідок масованої атаки на область. Наразі у Дніпрі 26 потерпілих. 14 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома. У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики”, - написав він у Телеграмі.

За інформацією ОВА, наразі триває ліквідація наслідків, на місці працюють усі екстрені служби.

Раніше Лисак повідомляв про одного загиблого та 13 постраждалих внаслідок масованої атаки ракетами та БпЛА по Дніпру та області. 

 Автор: Богдан Моримух

