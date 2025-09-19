Трамп і Сі Цзіньпінь говорили про TikTok і російсько-українську війну

У п’ятницю, 19 вересня, президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.

Про це повідомило агентство Xinhua.

За даними The Guardian із посиланням на Білий дім, серед головних тем обговорення була платформа TikTok, яку Вашингтон прагне зберегти на американському ринку. Також лідери торкнулися питання двосторонньої торгівлі та взаємних мит.

Попередня телефонна розмова між Трампом і Сі відбулася в червні цього року.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп повідомив, що мав «дуже продуктивну» розмову з китайським лідером Сі Цзіньпінем, обговорили цілий комплекс питань, зокрема щодо припинення російської війни в Україні.

Про це глава Білого дому повідомив у п’ятницю у своїй мережі Truth Social, передає Укрінформ.

«Щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включно з торгівлею, фентанілом, необхідністю припинення війни між Росією й Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok», - написав американський президент.

Крім того, він зазначив, що домовився з Сі про зустріч на саміті АТЕС у Південній Кореї, про свій візит до Китаю на початку наступного року. Трамп також повідомив, що Сі Цзіньпінь погодився здійснити візит до Сполучених Штатів «у відповідний час». «Розмова була дуже вдалою, ми ще поговоримо телефоном, вдячні за домовленість про TikTok і з нетерпінням чекаємо зустрічі на саміті АТЕС», - підсумував Трамп.