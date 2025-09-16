НАТО занадто слабко оснащене, щоб відбити напад РФ, – опитування в Німеччині

У Німеччині зростає страх війни: більшість громадян побоюється, що Володимир Путін і його армія можуть напасти на країну після України.

Це показало репрезентативне опитування, проведене інститутом громадської думки Insa для Bild.

За даними опитування, більш як половина респондентів (51,6%) наразі стурбовані тим, що Росія може розпочати військовий наступ на Німеччину найближчим часом. Лише 37,8% не переймаються цим, а 10,6% не змогли або не захотіли коментувати це.

При цьому нападу на іншу державу-члена НАТО бояться майже 62%.

Занепокоєння щодо нападу Росії на Німеччину присутнє серед прихильників усіх партій. Особливо стурбовані виборці Лівої партії (майже 74%) та виборці консервативного блоку ХДС/ХСС (57%). Натомість серед симпатиків праворадикальної "Альтернативи для Німеччини" більшість (близько 52%) не мають таких побоювань.

Незалежно від політичних переконань, збройного конфлікту бояться переважно жінки - майже 58%. Серед чоловіків думки неоднозначні: 45% хвилюються щодо нападу на Німеччину, 44% - "скоріше ні".

Страх особливо високий, на рівні близько 59%, у респондентів середнього віку від 30 до 39 років. Дещо менше (52%) стурбованих можливим нападом серед старших респондентів (старше 70 років), які пережили наслідки Другої світової війни у ​​повоєнний період.

Більшість респондентів вважає НАТО занадто слабко оснащеним. На запитання: якщо Росія нападе на державу НАТО, чи вважаєте ви, що НАТО достатньо оснащене, щоб відбити напад Росії, - лише меншість, 36%, відповіли, що НАТО буде достатньо сильним для цього. Майже половина (49%) відповіла негативно, зазначивши, що НАТО занадто слабко оснащене. 15% не змогли або не захотіли дати оцінку.

Також було поставлене питання, чи створили домогосподарства вже продовольчий резерв спеціально на випадок надзвичайної ситуації в Німеччині. Однак лише 39% зробили це, тоді як 55% не мають жодних продовольчих резервів на випадок надзвичайної ситуації.

Опитування проводилося з 12 по 15 вересня, воно охопило 1002 повнолітніх громадян ФРН з усіх політичних спектрів.

Раніше ForUA повідомляв, що близько 51% німців виступають проти відправки Бундесверу до України, 36% - за.