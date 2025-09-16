Альянс вживе заходів, щоб знищити дрони, якщо вони знову залетять у Польщу, – Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що НАТО «рішуче відповість єдністю і силами» на загрози, а винищувачі Typhoon будуть готові атакувати російські дрони, якщо ті знову залетять у повітряний простір країн Альянсу. Про це повідомляє The Guardian.

«Якщо у вас є дрони, які становлять загрозу для життя поляків, НАТО вживе заходів, щоб їх знищити», – сказав Гілі, додавши, що британські винищувачі Typhoon є частиною ширшої місії «захисту повітряного простору НАТО».

Коментуючи новину про те, що на вихідних Румунія стала другою країною НАТО, на територію якої залетів російський безпілотник, Гілі заявив, що місія Typhoon буде поширена на цю країну, якщо це буде визнано необхідним.

«Вони розгорнуті в рамках повітряного патрулювання НАТО «Східний вартовий». Що і де розгорнути, вирішуватиме НАТО. Це частина нашого внеску в альянс», - додав Гілі.

Коментуючи те, чи вважає Велика Британія вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі навмисним, Гілі сказав: «Немає чіткого підтвердження таких намірів, але в кінцевому підсумку це не має значення. Це все одно безрозсудно і небезпечно». Він додав, що це «прямо з книги (Володимира – ред.) Путіна».

Як повідомляв ForUA, Велика Британія приєднається до місії НАТО "Східний вартовий" у Польщі після вторгнення російських дронів у польський повітряний простір, направивши для цього свої винищувачі Typhoon.