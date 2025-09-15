В Укренерго назвали умову, як Україна може пройти зиму без вимкнення електроенергії

За відсутності нових масованих атак РФ опалювальний сезон триватиме без відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба НЕК Укренерго, передає Укрінформ.

Українські енергетики продовжують готуватися до чергового опалювального сезону.

Згідно із затвердженими графіками, відновлюється обладнання, поповнюються запаси матеріалів для ремонтів, посилюється захист об’єктів та можливості ремонтних бригад.

Наразі енергосистема працює стабільно, перебуваючи під повним контролем фахівців. Єдина причина застосування обмежень електропостачання – це російські удари по енергетичній інфраструктурі.

– Якщо не буде нових системних атак на енергооб’єкти, є всі підстави розраховувати на проходження зимового сезону без обмежень споживання електроенергії. Як буде діяти ворог взимку та з якою силою очікувати обстрілів — ми зараз не можемо передбачити. Але точно знаємо, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, – йдеться у повідомленні відомства.

Для покриття зимового споживання, що традиційно зростає, енергетики планують використовувати всі доступні джерела генерації та комерційного обміну з європейськими країнами.

За даними компаній, які виробляють електроенергію на газотурбінних та газопоршневих установках, приріст цього виду генерації в Україні в 2025 році станом на початок вересня становив понад 200%.

– Завдяки вжитим заходам енергосистема здатна відносно швидко відновлювати роботу навіть після серйозних пошкоджень, – зазначає Укренерго.