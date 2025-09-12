Нова позиція Трампа щодо атаки російських дронів на Польщу

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо вторгнення російських дронів у Польщу.

Американський лідер заявив, що російський диктатор Володимир Путін не повинен наближатися до Польщі. Про це повідомляє Rapid Response 47 у соцмережі Х.

Трампа запитали, що він збирається робити щодо Путіна, оскільки російські дрони вторглися в Польщу, зокрема, чи можуть бути запроваджені санкції.

— Я не збираюся нікого захищати, вони (дрони) були збиті й впали в одну з областей. Але він все одно не повинен наближатися до Польщі в будь-якому разі, – коротко відповів американський лідер.

Ця заява контрастує з попередніми словами Трампа, коли він припустив, що російські безпілотники могли помилково залетіти до Польщі.

Тоді президент США сказав журналістам, що не виключає випадкового характеру інциденту. Він заявив, що у будь-якому разі не радий через усю цю ситуацію та має намір засудити Росію “навіть за те, що вона близька до цієї межі”.

ForUA нагадує, що у ніч проти 10 вересня понад 20 російських безпілотників перетнули кордон із Польщею.

Польські сили ППО змогли збити чотири дрони.

Один із російських безпілотників влучив у житловий будинок у Люблінському воєводстві, в населеному пункті Вирики-Воля, пошкодивши приміщення та автомобіль.