Ніч на російських територіях та окупованих районах Донбасу виявилася надзвичайно гарячою для окупантів. Дим здіймався над кількома стратегічними об’єктами, а масштабні пожежі та вибухи ще раз показали, що війна відбивається не лише на Україні, а й на самих агресорах.

Рязань стала центром однієї з найпотужніших аварій: на місцевому нафтопереробному заводі, який забезпечує російську армію паливом, спалахнула масштабна пожежа. За попередніми оцінками, полум’я настільки сильне, що завод може залишатися виведеним з ладу протягом тривалого часу, що безпосередньо впливає на логістику та забезпечення техніки окупантів.

На територіях, тимчасово окупованих у Луганській області, рвонув склад боєприпасів. Величезний вибух перетворив склад на справжній феєрверк, а уламки та вогонь охопили великий район. За повідомленнями очевидців, подібні інциденти на складах боєприпасів стають регулярними, що значно ускладнює здатність російських військ підтримувати свої сили на фронті.

У Липецькій області постраждав завод, що виробляє акумулятори для БпЛА, авіації та військово-морського флоту Росії. Пожежа там призвела до тимчасового припинення виробництва, що може вплинути на можливості окупантів вести активні бойові дії.

Експерти підкреслюють, що ці пожежі та вибухи не є випадковістю. Вони є прямим наслідком ведення бойових дій, логістичних проблем та ослабленої безпеки стратегічних об’єктів. Подібні інциденти суттєво підривають можливості російських сил для наступальних операцій і змушують їх реагувати на власні втрати та аварії.

Поки окупанти продовжують свої атаки на українські позиції, у них самих горить і вибухає, що ще раз доводить — війна має наслідки для всіх учасників конфлікту.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ двічі на тиждень атакувала склад ударних дронів та комплектуючих у Республіці Татарстан.