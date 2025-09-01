Ранковий дайджест ForUА: вбивство Парубія, атака дронів по РФ, вимога репарацій від Німеччини, землетрус в Афганістані та паризькі переговори

Президент Польщі Навроцький вимагає репарацій від Німеччини у річницю початку Другої світової війни . Також він разом з іншими чиновниками поклав квіти до могили польських військових у Гданську — саме з цього місця розпочалося німецьке вторгнення.

В Україні на 62 тисячі менше першокласників, ніж торік, — голова парламентського освітнього комітету Сергій Бабак. Цьогоріч до шкіл очікують близько 252 тисяч першачків, тоді як у 2024 році їх було 314 тисяч. Причини — низька народжуваність та масовий виїзд дітей за кордон через повномасштабну війну.