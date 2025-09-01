Ранковий дайджест ForUА: вбивство Парубія, атака дронів по РФ, вимога репарацій від Німеччини, землетрус в Афганістані та паризькі переговори

1 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:
На Хмельниччині затримали імовірного вбивцю ексспікера ВРУ Андрія Парубія. Вже є перші показання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, — Зеленський.
- Європейські лідери проведуть у Парижі переговори щодо мирного процесу 4 вересня, — FT з посиланням на свої джерела.
- Невідомі БпЛА атакували Кропоткін Краснодарського краю РФ. Там сталося займання на електропідстанції в районі залізниці. За даними OSINT-аналітиків, було уражено електропідстанцію 330 кВ «Кропоткін», що живить енергосистему регіону та залізничний вузол. Частина мешканців залишилася без світла.
У Білорусі стартували навчання ОДКБ, де росіяни діляться досвідом війни проти України, — ЗМІ. Планується відпрацювання застосування ядерної зброї у навчаннях «Захід-2025» з 12 по 16 вересня.
- У США внаслідок аварії до лікарні потрапив ексмер Нью-Йорка та колишній адвокат Трампа Руді Джуліані.
- Ракети «Фламінго» вдарили по заставі та катерах ФСБ у Криму. 30 серпня було знищено щонайменше один російський вертоліт та пошкоджено шість човнів.
Щонайменше 250 загиблих: в Афганістані стався землетрус магнітудою 6,0 неподалік Джелалабада, — геологічна служба США. За даними влади провінції Кунар, загинули щонайменше 622 людини, понад 1 500 постраждали. Рятувальні роботи та розбір завалів тривають, кількість жертв може зрости.
Президент Польщі Навроцький вимагає репарацій від Німеччини у річницю початку Другої світової війни. Також він разом з іншими чиновниками поклав квіти до могили польських військових у Гданську — саме з цього місця розпочалося німецьке вторгнення.
В Україні на 62 тисячі менше першокласників, ніж торік, — голова парламентського освітнього комітету Сергій Бабак. Цьогоріч до шкіл очікують близько 252 тисяч першачків, тоді як у 2024 році їх було 314 тисяч. Причини — низька народжуваність та масовий виїзд дітей за кордон через повномасштабну війну.
Автор: Галина Роюк