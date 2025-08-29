﻿
Столиця

23 людини загинули та 53 поранені: Зеленський про завершення рятувальних робіт у Дарницькому районі

23 людини загинули та 53 поранені: Зеленський про завершення рятувальних робіт у Дарницькому районі

У Дарницькому районі столиці України завершено рятувальні роботи на місці вчорашньої російської атаки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Рятувальні роботи на місці вчорашньої атаки в Дарницькому районі Києва завершено", — заявив він.

За словами президента, наразі триває розбір зруйнованих конструкцій.

Внаслідок атаки загинуло 23 людини, 53 отримали поранення. Досі невідомою залишається доля восьми осіб.

ForUA нагадує, уночі 28 серпня російська армія завдала по Києву комбінованого удару, унаслідок чого пролунала серія вибухів. Значні руйнування зафіксовані у Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївзагибліЗеленськийатака рфрятувальні роботи
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти передавали вибухівку своєму агенту з Приморського дронами просто у двір, – СБУ
Надзвичайні події 28.08.2025 21:56:30
Окупанти передавали вибухівку своєму агенту з Приморського дронами просто у двір, – СБУ
Читати
Близько 400 тис. дітей продовжать навчатися дистанційно, – МОН України
Суспiльство 28.08.2025 21:37:14
Близько 400 тис. дітей продовжать навчатися дистанційно, – МОН України
Читати
У Міноборони окреслили стратегічні рамки у війні з Росією
Війна 28.08.2025 21:18:42
У Міноборони окреслили стратегічні рамки у війні з Росією
Читати

Популярнi статтi