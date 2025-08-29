23 людини загинули та 53 поранені: Зеленський про завершення рятувальних робіт у Дарницькому районі

У Дарницькому районі столиці України завершено рятувальні роботи на місці вчорашньої російської атаки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Рятувальні роботи на місці вчорашньої атаки в Дарницькому районі Києва завершено", — заявив він.

За словами президента, наразі триває розбір зруйнованих конструкцій.

Внаслідок атаки загинуло 23 людини, 53 отримали поранення. Досі невідомою залишається доля восьми осіб.

ForUA нагадує, уночі 28 серпня російська армія завдала по Києву комбінованого удару, унаслідок чого пролунала серія вибухів. Значні руйнування зафіксовані у Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах.