Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до 22 людей, рятувальна операція триває.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Продовжують надходити трагічні звістки з Дарницького району. Вже відомо про 22 загиблих. Рятувальна операція триває", - йдеться у повідомленні.

ForUA нагадує, уночі 28 серпня російська армія завдала по Києву комбінованого удару, унаслідок чого пролунала серія вибухів. Значні руйнування зафіксовані у Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах.