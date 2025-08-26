﻿
Війна

ССО провели успішну спецоперацію в Криму, вивівши з ладу логістику окупантів

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України провели успішну спецоперацію на тимчасово окупованому півострові, вивівши з ладу ключові об'єкти логістики російських військ. Про це повідомила пресслужба ССО у вівторок, 26 серпня.

У результаті проведених спеціальних дій було порушено функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ у Криму. Хоча ССО не уточнили, які саме об'єкти були уражені та в якому районі півострова, моніторингові канали вже повідомляють про наслідки.

За інформацією Telegram-каналу Крымский ветер, зафіксовано влучання по залізничній станції Урожайна в селищі Красногвардійське, а також по залізничній інфраструктурі в Джанкої. Ці об'єкти відіграють важливу роль у перекиданні російських військ та боєприпасів, тому їхнє виведення з ладу значно ускладнить логістику окупантів.

Ця операція є черговим свідченням того, що українські сили можуть діяти в тилу ворога, порушуючи його бойові можливості та наближаючи звільнення Криму.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУвійналогістикакримвійськова логістика рфзалізнична станція
