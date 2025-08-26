Ранковий дайджест ForUА: Новий клас у рф хоче війни, Орбан погрожує наслідками, енергетичні торги США з рф, а Сі Цзіньпін вітає Україну

26 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:

Starlink для України не вимкнуть, — у Навроцького спростували заяву польського міністра. У канцелярії президента Польщі назвали дезінформацією слова міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського про можливе відключення сервісу. Там наголосили, що такі заяви «допомагають росії».

Україна готова до переговорів із путіним у будь-якому форматі та будь-де, — Сибіга. Міністр закордонних справ наголосив, що гарантії мають бути конкретними, юридично зобов’язувальними та багатовимірними — охоплювати воєнний, дипломатичний і правовий рівні.

Цьогоріч утекти до Білорусі намагалися вдвічі більше чоловіків призовного віку, ніж за попередні три роки війни, — «Слідство.Інфо». З 1 січня по 1 серпня 2025 року на українсько-білоруському кордоні затримали 911 чоловіків віком від 19 до 60 років. Це удвічі більше, ніж разом за 2022–2024 роки.

«Погрози на адресу Угорщини з боку Зеленського не залишаться без наслідків»: Орбан відреагував на удари БпЛА по трубопроводу «Дружба».

На залізниці в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві канали пишуть, що у Джанкої спалахнула пожежа на коліях. Також прилетіло біля станції Урожайна у Красногвардійському.

Нова еліта рф хоче продовження війни, — Telegraph. Цей «новий середній клас» виник переважно у промислових містах і регіонах, де війна забезпечила різке зростання зарплат та соціальний статус для робітників і військових родин.

США та росія на переговорах обговорювали енергетичні угоди, — Reuters. За даними агентства, під час зустрічей американські й російські чиновники піднімали тему можливих «стимулів» для кремля в обмін на прогрес у перемовинах.

Китай на параді 3 вересня покаже ракети, здатні вразити США, — Bloomberg.Аналіз супутникових знімків свідчить, що Пекін готується продемонструвати новітні системи озброєнь.

Піщана буря паралізувала аеропорт Фінікса в Арізоні, США - CNN. Через негоду довелося скасувати всі авіарейси, в будівлі аеропорту зникло електричне живлення, а частина даху виявилася пошкодженою.