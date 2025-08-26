Сибіга зробив заяву про місце і час переговорів з Росією

Україна готова провести переговори з російським президентом Володимиром Путіним у будь-якому форматі та в будь-якому місці. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

Сибіга зазначив, що Україна віддана принципам дипломатичного врегулювання, але не за будь-яку ціну. Він наголосив, що будь-які майбутні гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично зобов’язувальними та багатовимірними. Вони повинні охоплювати воєнний, дипломатичний і правовий рівні, щоб забезпечити повну безпеку держави.

Крім того, Сибіга підкреслив, що українська армія є ключовою основою будь-яких домовленостей щодо безпеки, тому її зміцнення є головним пріоритетом для української держави.