Кейс «Доміно» Антона Шухніна

Підприємець Антон Шухнін та мережа магазинів «DOMINO» оголосили флешмоб на підтримку Збройних Сил України. Усі прибутки, отримані в дні святкування Дня прапора та Дня Незалежності, компанія спрямує на допомогу армії. Про це розповів власник ТМ «DOMINO» Антон Шухнін.

«Бізнес – це не лише про прибуток. Це про відповідальність перед країною та людьми. Тим більше під час війни. Тому наша мережа «DOMINO» постійно допомагає ЗСУ. Напередодні Дня прапора та Дня Незалежності ми вирішили посилити наш внесок у майбутню Перемогу. Всі кошти, зароблені в ці дні мережею «DOMINO», підуть на допомогу для фронту», – наголосив Шухнін.

Він закликав українців підтримати ініціативу і допомогти військовим.

«Запрошую до «DOMINO» у ці свята. Кожен, хто зробить у нас покупку у суботу та неділю, не лише отримає якісну річ, а й фактично задонатить на армію», - написав підприємець.

Власник ТМ «DOMINO» запропонував також іншим бізнесам долучитися до флешмобу на підтримку ЗСУ.

«Це те, що важливо саме зараз. Це не акція і не реклама. Це наш спосіб допомогти тим, хто щодня захищає наші життя», - зазначив він.

Шухнін також нагадав, що війна триває, попри міжнародні переговори, і підтримка армії залишається життєво необхідною.

«Разом з переговорами триває і війна. Маємо постійно допомагати хлопцям та дівчатам на передовій. Без сильної армії не буде ані українського бізнесу, ані країни. Я це сповна відчув на собі, коли після окупації Донецька втратив майже все. Ми не маємо втратити себе. Не маємо права втратити країну. Наш обов’язок постійно підтримувати тих, хто нас захищає та рятує країну», – підсумував Антон Шухнін.