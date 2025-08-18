Венс, Рубіо та Віткофф супроводжуватимуть Трампа на зустрічі із Зеленським

На зустрічі лідерів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Вашингтоні також будуть присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стівен Віткофф.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

«Трамп привітає Зеленського о 13:00 за північноамериканським східним часом (20:00 за Києвом – ред.), перш ніж відбудеться двостороння зустріч з ним, до якої згодом приєднаються європейські лідери. Очікується, що до Трампа приєднаються віцепрезидент Джей Ді Венс, Рубіо та Віткофф, та інші радники», - пише видання.

Очікується, що серед європейських лідерів, які виступлять на зустрічі «єдиним фронтом», будуть президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та президент Фінляндії Александер Стубб.

Сторони обговорять можливості для припинення війни в Україні.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона.

Очікується, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші європейські лідери, які прибули до Вашингтона, зустрінуться із президентом України перед переговорами з Дональдом Трампом.