Полiтика

Завтра Свириденко презентує новий план дій уряяду

У понеділок, 18 серпня, Кабінет міністрів планує презентовано план дій уряду - комплексну програму, яка включатиме конкретні заходи та цілі, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Наші пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека. Усе, що робимо, спрямоване на підтримку українців", - йдеться в повідомленні.

