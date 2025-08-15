Ранковий дайджест ForUА: переговори Трампа і Путіна, «Залізний Рейн», вікриття кордонів в Україні

15 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:
- За даними The Times з посиланням на власні джерела, США нібито розглядають сценарій фактичного контролю Росією над частиною України за прикладом управління Ізраїлем Західним берегом річки Йордан. Спецпосланець Трампа Стів Віткофф підтримує ідею, яка передбачає створення в окупованій частині України органу управління під контролем Росії.
- Київська митрополія Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) має до 24 серпня усунути всі статутні зв’язки з Російською православною церквою (РПЦ).
- ЄС хоче відродити "Залізний Рейн". Бельгія, Нідерланди та Німеччина – ведуть переговори про відновлення залізничної лінії "Залізний Рейн", щоб підвищити мобільність військ у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії, - Politico.
- В Україні планують відкрити кордони. Наступного тижня в Офісі Президента можуть підготувати механізм, який дозволить виїзд за кордон усім чоловікам віком до 22 років, повідомляє Forbes з посиланням на джерела в ОП.
- Україна і Аляска — ніколи більше не будуть російськими. В Анкориджі проходить масштабний проукраїнський мітинг напередодні саміту Трампа та Путіна. На акцію прийшли кілька сотень людей з плакатами на підтримку України.
- Підрозділи ЗСУ завдали удару по морському порту «Оля» в Астраханській області. Цей порт росіяни використовують як ключовий логістичний вузол для постачання військових вантажів з Ірану. За попередніми даними, уражено судно «Порт Оля 4», завантажене комплектуючими до БпЛА типу «Shahed» та боєприпасами. Результати атаки уточнюються.
- З початку року Росія втратила 276 300 окупантів, — ЗСУ. За цей період Сили оборони також знищили 1432 танки та 3087 бойових броньованих машин окупантів.
- Ймовірно, сьогодні сторони таки узгодять певні умови, адже Трампу не відмовляють, а рф не може цього зробити через тиск санкцій, - Reuters.
- ЗСУ завдали удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області. Підприємство, яке входить до системи «Роснафти», є одним із найбільших у регіоні та виробляє широкий спектр пального, зокрема авіаційний гас, що використовується для потреб армії росії. За даними Генштабу ЗСУ, об’єкт було уражено, зафіксовано пожежу та вибухи. Цієї ночі було знищено пункт управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії ЗС РФ у місті Єнакієве на тимчасово окупованій території Донецької.
- Трамп і Путін можуть вирішити долю України на сьогоднішній зустрічі - це найнебезпечніший момент війни для Зеленського, — The Telegraph. Путін прагне легітимізувати захоплення українських територій, пропонуючи «територіальний обмін»: повний контроль над Луганщиною і Донеччиною в обмін на припинення вогню та замороження лінії фронту в Запоріжжі й Херсоні.
- Від сьогодні десятки тисяч українських біженців у США опиняються під загрозою втрати правового захисту: їх можуть затримати або депортувати, — WSJ.