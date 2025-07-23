Зеленський пообіцяв подати законопроєкт, який посилить незалежність НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський подасть законопроєкт про посилення незалежности антикорупційних органів.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

«Усі почули те, що кажуть люди цими днями — у соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано», – сказав Зеленський.

За його словами, законопроєкт, який він подасть, «забезпечить силу системі правопорядку», але водночас матиме «всі норми для незалежности Стокорупційних інституцій».

Він також розповів деталі ранкової наради з представниками правоохоронних органів: Служби безпеки, Національного Антикорупційного бюро, Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Національного агентства з питань запобігання корупції, Державного бюро розслідувань і генеральним прокурором України.

«Мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотности покарання, а отже, справедливости в Україні», – каже президент.

А втім, парламентарі взяли перерву в роботі парламенту, що триватиме чотири тижні.

Нагадаємо, напередодні, 22 липня, Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12414, поправки до якого фактично ліквідували незалежність НАБУ і САП. Зокрема він передбачає таке:

генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і в разі їхнього невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.

На тлі цього рішення в Києві тисячі людей вийшли на акцію протесту, скандуючи «Вето на закон», «Поверніть Європу», «Ганьба», а також «Єрмака за двері». Протести також відбулися в низці інших міст, зокрема у Львові, Дніпрі, Одесі, Луцьку та Рівному.

Президент тим часом підписав відповідний закон на тлі обурення громадськости й вже зустрівся з керівниками Стокорупційних органів.

Тим часом у Європейській комісії дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цих подій контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння і попросивши Київ про пояснення.