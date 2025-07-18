Фронт в Україні стане полігоном для випробувань іноземної зброї

Україна фактично пропонує світу безпрецедентну можливість: перевірити сучасну зброю не в лабораторіях, а на полі бою. І водночас — отримати перевагу в боротьбі за своє виживання, повідомляє агентство Reuters з посиланням на державну групу Brave1. За словами посадовців, особливу увагу буде приділено системам, які здатні підвищити живучість ЗСУ в умовах масованих атак дронів і високоточної зброї з боку Росії.

Програма Test in Ukraine, ініційована платформою Brave1, дозволяє іноземним компаніям:

- надсилати свої зразки зброї до України;

- проводити онлайн-навчання українських військових;

- отримувати зворотний зв’язок з передової, де техніку тестуватимуть у реальних бойових умовах.

"Це дозволяє нам ознайомитися з доступними технологіями, а компаніям — зрозуміти, що дійсно ефективно на полі бою", — пояснили в Brave1.

Хоча кількість охочих долучитися до програми зростає, деталі про конкретні компанії, бюджети або формати співпраці не розголошуються з міркувань безпеки. Brave1 зазначає, що йдеться не лише про зброю, а й про складні цифрові рішення, ШІ-системи, алгоритми керування, дрони тощо.

Лінія фронту залишається надзвичайно динамічною — понад 1000 км активних бойових дій, постійні удари авіації, дронів і керованих авіабомб. Саме тут нова техніка проходить найжорсткіші випробування.

Що тестують на фронті

Серед напрямів, які Brave1 називає найбільш критичними для ЗСУ, — такі технології:

- Системи ППО та перехоплювачі дронів;

- Штучний інтелект для розвідки, наведення, управління;

- Рішення для боротьби з планерними бомбами;

- Морські дрони та наземні безпілотні системи;

- Електронні системи (РЕБ);

- Системи управління вогнем для точнішої роботи артилерії, зокрема гаубиць.

За інформацією видання, зацікавленість у програмі вже висловили десятки компаній зі США, Великої Британії, Німеччини, Ізраїлю та інших країн.

Довідка: Brave1 — українська урядова платформа, створена у 2023 році для об'єднання держави, інвесторів, стартапів та військових навколо оборонних розробок. Її мета — перетворити Україну на центр оборонних інновацій, який швидко впроваджує нові технології у військову практику.