150-річна пам'ятка на Андріївському узвозі отримує нове життя: будинок, де були художні майстерні, реставрують після загрози знищення (Фото)

На Андріївському узвозі, одній з найвідоміших вулиць Києва, триває масштабна реставрація будинку №18 – 150-річної пам'ятки архітектури, що опинилась на межі повного знищення. Ця будівля, що має багату історію, нарешті отримує шанс на друге життя завдяки втручанню влади та наполегливій роботі з відновлення.

Директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова розповіла про майбутнє історичного будинку. За її словами, концепція реставрації передбачає виключно консерваційно-відновлювальні роботи, без будь-яких надбудов, перепланувань чи втручань у первісну структуру.

Історія будинку: від ювеліра до художніх майстерень

Будівлю на Андріївському узвозі, 18 звели у 1879 році за проєктом відомого київського архітектора Павла Спарро у стилі історизму. Вже через 12 років її реконструювали, надавши нових архітектурних рис. Згодом будинок перейшов у власність родини ювеліра Йосифа Ребенка, який, серед іншого, виготовляв ритуальні речі для Києво-Печерської Лаври. Родина Ребенка володіла будинком до 1943 року.

За радянських часів у будівлі розмістили художні майстерні, які на десятиліття стали своєрідною пам'яткою та осередком мистецтва, притягуючи до себе творчих людей. Проте на початку 2000-х років історичним будинком заволоділа приватна компанія. Попри супротив, їй зрештою вдалося виселити художників.

Шлях до реставрації: боротьба за збереження

Поки тривали судові процеси щодо законності передачі будівлі приватній структурі, сам будинок невпинно занепадав. Обвалився дах, а крізь стіни проросли дерева, що перетворило пам'ятку на справжні руїни. У 2023 році суд зобов'язав власника укласти охоронний договір для збереження будівлі.

Тепер, після втручання прокуратури, укладення охоронного договору та погодження концепції реставрації, роботи нарешті зрушили з мертвої точки. Власник взяв на себе зобов'язання реалізувати першочергові протиаварійні та реставраційні заходи. Всі роботи проводяться за погодженням з Департаментом охорони культурної спадщини.

Майбутнє пам'ятки

Наразі терміни завершення реставрації залишаються невідомими. За словами Марини Соловйової, вони залежать від низки факторів: від своєчасної підготовки документації до динаміки роботи підрядника та наявності необхідного фінансування у власника проєкту.

Реставрація будинку №18 на Андріївському узвозі – це не лише відновлення архітектурної пам'ятки, а й збереження важливої частини культурної спадщини Києва, що десятиліттями була свідком бурхливих історичних подій та осередком мистецького життя.

Фото: Facebook-сторінка "ЧЕСНО. Київ"