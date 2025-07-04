Трамп і зброя: що показала і приховала розмова очільників Білого дому та Кремля

У четвер, 3 липня, Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову. За повідомленням Кремля, вона тривала майже годину. Детальніше про це – далі в матеріалі FOR-UA.

Учорашня годинна розмова Трампа з Путіним – шоста з початку року. Хоча Білий дім та Кремль не зазначали, хто був ініціатором віртуального діалогу Вашингтону та Москви на найвищому рівні, можна припустити, що в цій іпостасі виступила країна-агресорка. Чому? Тому що сьогодні, 4 липня, США відзначають День незалежності і перше, що зробив Путін, зв’язавшись з американським колегою, привітав його з цим святом. Тобто, в перекладі з дипломатичної мови на звичайну, можна констатувати, що очільник Кремля банально використав американське держсвято як привід навести комунікаційні мости з паном Трампом, який, до речі, по факту визнав відсутність жодного прогресу по російсько-українській війні. З огляду на зміст чергової розмови по лінії Трамп-Путін це визнання виглядає цілком логічним.

Отже, Путін зайшов з джокерів. Привітавши Трампа з Днем незалежності США, він зазначив, що «Росія відіграла не останню роль у становленні американської державності». Між тим можна припустити, що в глибокі історичні нетрі російський правитель американського президента не занурював, оскільки таймінг просто цього не дозволяв, а коло питань було досить широким.

Зокрема, за словами путінського помічника Ушакова, у розмові президент США «знову порушив питання про якнайшвидше припинення військових дій в Україні». При цьому Путін заявив, «що Москва не відмовиться від усунення першопричин конфлікту в Україні». «Росія продовжує шукати політичного вирішення конфлікту в Україні. Президент Росії поінформував президента США про реалізацію гуманітарних домовленостей із Україною. Москва і Вашингтон виходять із того, що переговори РФ та України мають продовжуватися у двосторонньому форматі. Конкретні дати третього раунду переговорів не обговорювалися у розмові. Натомість лідери країн обговорили ситуацію навколо Ірану та на Близькому Сході загалом. Президент Путін наголосив на необхідності врегулювання конфліктів політико-дипломатичним шляхом. Можливість особистої зустрічі лідерів РФ та США не обговорювалася, але ця ідея висить у повітрі», - розповів Ушаков.

Неймовірно, але факт: Трамп і Путін обговорили можливість обміну фільмами, «які просувають традиційні цінності, близькі РФ та адміністрації президента США», але не торкнулися теми призупинення постачання зброї зі США в Україну, хоча саме через це питання увесь світ наразі стоїть на вухах. Власне через резонанс даного тематичного кейсу, Трампу все рівно довелося прокоментувати питання. І, судячи з відповіді старого-нового господаря Білого дому, він воліє «випасти на дурня», роблячи вигляд, що нічого насправді не відбулося. Так, Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує постачати зброю Києву, але виходить із того, що США самі потребують озброєння. «Ми поставляємо зброю, ми працюємо з ними, щоб допомогти їм. Але ми повинні бути впевнені, що нам самим вистачить»,- сказав він журналістам на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном.

Зазначимо, що у березні Дональд Трамп вже припиняв усі військові постачання Україні – це сталося одразу після публічної суперечки глави Білого дому та віце-президента США Джей Ді Венса з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Але приблизно за тиждень, коли пристрасті трохи вщухли, постачання відновилося.

Цього разу призупинення постачання, яке заперечує Трамп, але підтверджує ціла низка американських чиновників, було мотивоване вже не емоціями, а прагматикою. Принаймні, під таким соусом цю інформацію подають провідні американські медіа.

Як з’ясувалося, останні кілька місяців Пентагон займався інвентаризацією наявної в його розпорядженні зброї та оцінкою потреб у ній у майбутньому. В результаті в американському військовому відомстві дійшли висновку, що через багаторічну підтримку України та операції на Близькому Сході американські запаси озброєнь сильно виснажилися. На цьому тлі у керівництві Пентагону, як зазначає CNN, відбувається «перегляд стратегічних пріоритетів». Зокрема, заступник міністра оборони та голова політичного департаменту Пентагону Елбрідж Колбі вважає важливішим зосередитися на Китаї та підготовці до потенційного конфлікту в Тихому океані, а надання військової допомоги Україні надати європейцям та спрямовувати їй зброю за залишковим принципом.

Між тим за інформацією NBC News, США «підвісили» озброєння, яке було обіцяно Києву ще за часів адміністрації Джо Байдена: десятки ракет Patriot, тисячі снарядів 155 мм для гаубиць, понад сотні ракет Hellfire, більш як 250 високоточних реактивних систем GMLRS, а також десятки ПЗРК Stinger та гранатометів. За словами співрозмовників Wall Street Journal у Білому домі та Конгресі, на перевалочному пункті у Польщі зависли серед іншого «понад два десятки ракет Patriot PAC-3».

Рішення було ухвалено, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце», пояснила припинення відправлення українській стороні озброєнь заступник речника Білого дому Ганна Келлі. Так само рішення адміністрації Трампа мотивував і постпред США при НАТО Метью Вітакер: «Насамперед ми маємо дбати про потреби Сполучених Штатів. Пентагон завжди це робить – стежить за тим, щоб США мали стратегічні оборонні можливості, необхідні для проектування сили», - сказав він телеканалу Fox Business.

Водночас помічник міністра оборони США Шон Парнелл зазначив: «Я не можу вдаватися до деталей щодо того, поставки якої зброї були припинені, а також того, що ми поставляємо, та термінів цих поставок. Зрештою, остаточне рішення про те, що відбувається з цією зброєю, ухвалюють президент і глава Пентагону Піт Гегсет».

До речі, Гегсет зайшов вже на третє коло в своїх спробах зірвати постачання озброєння для України. Першого разу він самовільно ухвалив рішення про припинення постачань озброєнь Україні, але отримав на горіхи від Трампа і відкотив це. Другого разу частину озброєння, яке призначалося Україні, було пере направлено до Ізраїлю під час ескалації на Близькому Сході. І ось новий прецедент. Втім, з огляду на коментар Трампа про те, що постачання не припиняються, можна бодай трішки зітхнути з полегшенням. А те, що ціла армія американських чиновників, які в унісон підтверджували паузу у воєнних постачаннях Києву пошита Трампом у дурні, питання десяте.

У країні-агресорці новини про припинення постачання озброєнь Києву, зустріли бурхливими оплесками. Зокрема, путінський речник Пєсков констатував: «Наскільки ми розуміємо, причиною цього рішення були порожні склади, брак цих озброєнь на складах. Але у будь-якому разі чим менше зброї поставляється Україні, тим ближче закінчення спеціальної військової операції».

Тим часом Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом в Данії, анонсував розмову з Трампом і наголосив, що хоче обговорити з американським колегою продовження постачання країні зброї і боєприпасів зі США, зокрема, ракет PAC-3 для систем Patriot. Коментуючи ж розмову Трампа та Путіна, чинний гарант української Конституції акцентував, мовляв, у цих двох «не так багато спільних тем». За словами глави держави, оскільки «в Росії все вирішує Путін», для досягнення тривалого перемир’я таки потрібна особиста зустріч на рівні лідерів. Наскільки реальною є ймовірність такої зустрічі? Скажімо так – менше ніж 50%.