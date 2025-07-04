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ЗСУ уразили виробництво бойових частин для «шахедів» у Московській області

ЗСУ уразили виробництво бойових частин для «шахедів» у Московській області

4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України спільно з іншими складовими Сил оборони завдали влучного удару по АТ «ФНПЦ «Науково-дослідний інститут прикладної хімії», що розташований у Сергієвому Посаді Московської області РФ.

Це підприємство займається виробництвом термобаричних бойових частин для безпілотних літальних апаратів типу Shahed, які активно застосовує російська армія у війні проти України. Знищення такого об’єкта суттєво впливає на можливості ворога завдавати повітряних ударів.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що удар по підприємству був успішним: на місці зафіксовано пожежу та сильне задимлення. Наразі триває уточнення наслідків ураження.

«Цей об’єкт є важливою ланкою у збройній агресії Росії проти нашої країни. Знищення заводу, що виробляє бойові частини для дронів-камікадзе, суттєво знижує потенціал противника у веденні повітряних атак», — повідомили в Генштабі.

Теги:

Генштабатака ЗСУМосковська областьудар по виробництву бойових частин для «шахедів»
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