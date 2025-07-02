Ключовий прорив: в Оксфордському університеті вперше досягли телепортації між квантовими комп'ютерами

Вчені з Оксфордського університету створили квантовий логічний елемент між двома окремими чипами, з’єднаними за допомогою телепортації. Це може стати проривом у розробці масштабованих квантових систем.

Ключовий прорив зробила команда під керівництвом фізика Дугала Мейна. Їм вдалося передати стан одного кубіта іншому - на відстані близько двох метрів - без фізичного переміщення частинок. Для цього використали заплутаність кубітів та класичну передачу інформації. Цей процес називається квантовою телепортацією.

Що зробили науковці:

Об’єднали два квантові модулі, використавши фотонні лінії зв’язку.

Перенесли квантовий стан із точністю 86%.

Вперше реалізували логічні операції (включаючи SWAP та iSWAP) між фізично розділеними квантовими модулями.

Це дозволило обчислювальним кубітам працювати так, ніби вони розташовані на одному чипі. Завдяки цьому розподілена система показала успішне виконання квантового алгоритму з точністю понад 70% - і це лише початок.

Раніше вчені намагалися створювати "гігантські" квантові процесори, однак зі збільшенням кількості кубітів різко зростала похибка. Тепер же з’являється можливість будувати мережі з невеликих модулів, які працюватимуть як одне ціле.

Телепортація між чипами може стати основою майбутнього квантового інтернету, де дані передаватимуться між містами чи навіть країнами через оптоволокно з використанням квантової заплутаності.

Наступний крок - збільшити кількість кубітів у модулях, підвищити точність і стандартизувати інтерфейси. Проте сам факт успішної телепортації між модулями означає, що майбутнє квантових обчислень може бути не у великій машині, а в розподіленій мережі компактних, гнучких вузлів.