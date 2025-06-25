У Тихому океані затонув автовоз, на борту якого було 3000 автомобілів

Вантажне судно Morning Midas, яке перевозило майже 3 тисячі автомобілів, затонуло посеред Тихого океану. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Судно водотоннажністю 46,8 тис. т, побудоване у 2006 році на верфі Xiamen Shipbuilding (Китай), вийшло з порту Яньтай 26 травня після заходу в Наньша та Шанхай. 3 червня, коли судно перебувало за 480 км від острова Адак (Аляска), на його борту почалася пожежа.

"Екіпаж спробував загасити вогонь, але взяти ситуацію під контроль не вдалося", - йшлося у заяві керуючої компанії Zodiac Maritime. Берегова охорона США евакуювала всіх 22 моряків на торгове судно, яке проходило неподалік.

Ліквідувати пожежу за ці тижні так і не вдалося, оскільки на борту було майже 800 електромобілів, а їх літій-іонні акумулятори при горінні виділяють дуже багато тепла і навіть після гасіння можуть спалахнути знову.

Збитки, завдані пожежею, а також погані погодні умови призвели до того, що судно напередодні почало тонути, заявила Zodiac Maritime.

За даними WSJ, на борту були автомобілі, вироблені в Китаї і призначені для мексиканського ринку.