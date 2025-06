Tesla запустила перші платні роботаксі

Перші роботаксі Tesla виїхали на вулиці міста без водія за кермом – у салоні перебував лише один пасажир.

Тестування безпілотних автомобілів з платними пасажирами стартувало з міста Остін, що у штаті Техас, передає Reuters.

Про запуск роботаксі особисто повідомив гендиректор компанії Ілон Маск у соцмережі X, назвавши старт “вершиною десятирічної праці”.

За словами Маска, і програмне забезпечення, і ШІ-чипи компанія розробила власними силами.

Наразі в Остіні курсує близько десяти електрокарів, кожен з яких має на передньому сидінні “інспектора безпеки”. Яку саме роль відіграють ці люди та чи можуть втручатися у процес керування – не розкривається. Зате відомо, що роботаксі пересуваються в межах певної зони та не виїжджають у складні дорожні умови чи погану погоду.

Driverless Robotaxi drive at night. It’s insane to see Teslas without drivers.



We are living in the future. pic.twitter.com/iozHvMfg2C