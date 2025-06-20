У Британії невиліковно хворим дозволили асистовану смерть

Британський парламент схвалив законопроєкт про легалізацію асистованої смерті для невиліковно хворих людей.

Законопроєкт дозволяє особам віком від 18 років, яким медично підтверджено, що вони мають менше шести місяців життя, звернутися із запитом на допомогу у вмиранні.

За оновленими правилами, рішення більше не потребуватиме судового схвалення, натомість його мають погодити два лікарі та спеціальна комісія у складі психіатра, соціального працівника і юриста. Заявник має вжити смертельні ліки самостійно, передає AP.

Подібні практики вже дозволені в кількох країнах, зокрема в Австралії, Бельгії, Канаді та деяких штатах США, хоча умови надання допомоги смертельно хворим відрізняються.

Важливо розрізняти асистоване самогубство, коли людина сама приймає смертельні ліки, і евтаназію, якщо препарат вводить медик (наприклад, у Нідерландах).

Попри складність теми, все більше країн схиляються до ідеї вибору на завершення життя, визнаючи право на гідну смерть за певних медичних обставин.

У день голосування навколо парламенту зібралися демонстранти з обох боків. Прихильники в одязі з написами Кампанія за гідність смерті вимагали визнати право пацієнтів.

Супротивники тримали плакати із закликами “Не перетворюйте NHS на Національну службу боротьби з самогубствами”.

Урядова позиція теж різнилась: прем’єр-міністр Кір Стармер підтримав законопроєкт, тоді як міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг проголосував проти.

Уряд запевнив, що виконуватиме волю парламенту, хоча наслідки для фінансування системи охорони здоров’я, хоспісної допомоги та судової системи поки що не враховано.

Якщо законопроєкт підтримає Палата лордів, він набуде чинності у 2029 році.