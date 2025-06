Підозри: чому і куди подівся міністр, який «єднається» дистанційно

У часи, коли міністри, здавалося б, мають тримати руку на пульсі країни, міністр національної єдності Олексій Чернишов вирішив проявити "європейську" гнучкість. 17 червня пан Чернишов, вирішуючи долі біженців у Відні, (як повідомляє міністерство) віртуально відкрив форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», організований його ж відомством у Києві. У своїй промові він, як завжди, підкреслив, що "люди — головна цінність", а "єдність українського народу — ключове завдання". Ця промова звучала досить дивно на тлі його відсутності.

У міністерстві поспішили запевнити, що це "планове відрядження", а подібні поїздки — "звична частина роботи віцепрем'єр-міністра". Але, погодьтеся, є в цьому щось надзвичайно інтригуюче. Адже все це відбувається на тлі гучного корупційного скандалу, де фігурують експідлеглі пана Чернишова. 12 та 13 червня НАБУ і САП вже повідомили про підозри особам, які, за даними слідства, "назловживали" на понад мільярд гривень у будівельній сфері. І тут же ЗМІ та самий правдолюбивий нардеп Олексій Гончаренко вже встигли натякнути, що "правоохоронці готують підозру" і самому Чернишову.

Отже, офіційних підозр немає, але чутки поповзли. І ось міністр "національної єдності" виявляється за межами України саме тоді, коли його ім'я так активно згадується в корупційних розслідуваннях. Наразі активно "розганяють чутки", що міністр "можливо, не хоче повертатися".

Нагадаємо, що Чернишов прийшов у Міністерство національної єдності (яке до грудня 2024 року було Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій) з "Нафтогазу" 3 грудня 2024 року. Тепер його відомство має повертати українців на батьківщину.

У підсумку, поки Україна бореться за свою єдність та відновлення, міністр єдності активно демонструє гнучкість сучасних комунікацій. І, мабуть, "людський капітал" справді головна цінність, особливо коли він перебуває на безпечній відстані від потенційних підозр.