Навіть якщо нічого не турбує: Медики розповіли, які обстеження на рак треба проходити жінкам

Рак – це підступне захворювання, яке важливо виявити на ранній стадії. Чим раніше діагностується хвороба, тим вищі шанси на успішне лікування та повне одужання. Саме тому жінкам не варто нехтувати регулярними профілактичними оглядами, особливо у гінеколога та мамолога.

Рак молочної залози: Будьте на варті свого здоров'я

Рак молочної залози є найпоширенішим видом раку серед жінок. Статистика невтішна: протягом життя ризик захворіти становить близько 13%, а ймовірність смерті від цієї хвороби сягає 2,6%. Ці цифри надзвичайно високі, і ймовірність розвитку раку зростає з віком.

Що робити:

До 30 років: Щомісяця проводьте самообстеження молочних залоз , уважно відстежуючи будь-які зміни.

Щомісяця проводьте , уважно відстежуючи будь-які зміни. З 30 років: Рекомендується проходити мамографію раз на два роки. Якщо ви перебуваєте в групі ризику (наприклад, через спадковість), обстеження слід розпочинати раніше і проводити частіше.

Рекомендується проходити раз на два роки. Якщо ви перебуваєте в групі ризику (наприклад, через спадковість), обстеження слід розпочинати раніше і проводити частіше. Після 40 років: Необхідно щорічно робити УЗД та/або рентген молочних залоз. Жінкам із груп ризику рекомендовані частіші обстеження, а також МРТ.

Рак шийки матки: Запобігти легше, ніж лікувати

Рак шийки матки – ще одне досить поширене жіноче захворювання. Фахівці запевняють: при регулярних оглядах пропустити цей вид раку практично неможливо.

Що робити:

До 29 років: Рекомендується здавати мазок Папаніколау (ПАП-тест) раз на три роки.

Рекомендується здавати (ПАП-тест) раз на три роки. Від 30 до 65 років: Здавати ПАП-тест слід раз на п'ять років.

Здавати ПАП-тест слід раз на п'ять років. Щороку: Не менше одного разу на рік необхідно здавати мазок на цитологію .

Не менше одного разу на рік необхідно здавати . Додаткові обстеження: За наявності ерозії або діагностованих онкогенних штамів ВПЛ лікар призначить вам додаткові обстеження.

Рак кишківника: Не ігноруйте ризики

В останні десятиліття значно зросла кількість випадків раку кишківника. Для тих, хто знаходиться в групі ризику (через спадковість або наявні захворювання), існують свої скринінгові програми.

Що робити:

Після 50 років: Усім іншим, хто не входить до групи високого ризику, настійно рекомендується обов'язково пройти колоноскопію .

Усім іншим, хто не входить до групи високого ризику, настійно рекомендується обов'язково пройти . Повторні обстеження: Якщо під час першої колоноскопії не виявлено жодних проблем, обстеження повторюють через 5-10 років.

Пам'ятайте, ваше здоров'я – у ваших руках. Регулярні профілактичні огляди – це ключ до раннього виявлення та успішного лікування раку. Не відкладайте візит до лікаря!