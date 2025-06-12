Губернатор Ньюсом закликає каліфорнійців виходити на протести: «Момент, якого ми боялися, настав…»

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом виступив з емоційним закликом до мешканців штату та міста Лос-Анджелес, закликаючи їх взяти участь у протестах та вийти на вулиці. Його звернення пролунало на тлі зростаючої напруженості в країні, і багато експертів вже говорять про «симптоми класичної громадянської війни» у США.

Ньюсом закликав жителів Каліфорнії та всієї країни «протистояти діям Трампа», стверджуючи, що колишній президент «хоче змусити американців мовчати та підкорятися, руйнуючи демократичні інститути та поділ влади». Губернатор підкреслив, що «демократія піддається нападам», і сьогодні на громадянах лежить особлива відповідальність захистити її. Він особливо наголосив, що закликає до мирних протестів.

Ця заява знаменує собою пряме протистояння між демократичною Каліфорнією, найбагатшим штатом США з ВВП, що перевищує ВВП Німеччини, та республіканською адміністрацією у Вашингтоні.

У своєму зверненні Ньюсом заявив: «Не піддавайтеся. Інші штати — наступні. Демократія — наступна. Демократія піддається нападам на наших очах. Цей момент, якого ми боялися, настав».

Схоже, що на президента Трампа чекає спекотне літо. Слова губернатора відображають найгірші побоювання, які виникли з моменту, коли Дональд Трамп не визнав своєї поразки на виборах Джо Байдену, і тепер, на думку Ньюсома, ці побоювання починають втілюватися в реальність.