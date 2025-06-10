Якщо Орбан готовий до належних стосунків, ми знайдемо для них рамки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів. Зокрема, угорську владу цікавила інформація про розташування систем ППО, військових підрозділів та ставлення жителів Закарпаття до присутності угорських миротворців.

Так він прокоментував нещодавній шпигунський скандал з викриттям агентурної мережі військової служби національної безпеки Угорщини (KNBSZ) на Закарпатті в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online.

"Ми зупинили незаконне розповсюдження закарпатських паспортів ще до війни. Більшість справ ми розглядали тихо, між собою. Чому ми вирішили зробити публічним нинішній кейс? У нас є додаткові фотографії та відео різних зустрічей, організованих KNBSZ на території Угорщини, які ми також опублікуємо за потреби. Я не хочу нікому погрожувати, але у нашому розпорядженні є все", — сказав очільник держави.

Зеленський зазначив, що угорська агентурна мережа розвивалась з 2021 року, а питання, пов'язані з військовою справою, порушувалися у 2024-2025 роках. Остання передача інформації відбулася 25 березня цього року. За його словами, у співробітників KNBSZ навіть був список одинадцятьма питаннями у телефонах. Зокрема, що скажуть жителі Закарпаття про присутність угорських миротворців.

"Це включає те, як KNBSZ розплачувалася за свій розвідувальний актив, і де розміщені наші різні військові частини. Ми все задокументували. Як нам реагувати на це під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо ні, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у представників НАТО, чи зверталися вони до угорців із проханням зібрати дані з таких питань. Вони відповіли, що ні. Я президент країни, яка перебуває у стані війни — як би ви відреагували на моєму місці? Я не звинувачую Віктора Орбана (премєр Угорщини — ред.), я звинувачую KNBSZ", — сказав він.

На думку президента, очільник угорського уряду Віктор Орбан (на фото разом із ватажокм рашистів Путіним. - Ред.) використовує Україну для власних виборчих цілей і "не розуміє, що це матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки". Зокрема, він вказав на радикалізацію угорського суспільства та його антиукраїнські настрої. У цьому контексті він наголосив, що не допомагаючи Україні, Орбан "робить послугу" очільнику Кремля Владіміру Путіну.

"Ось чому я сказав, що Орбан робить серйозну історичну помилку. Це моя думка. Я не можу усміхатися та обіймати (йдеться про угорського прем'єра — ред.), коли бачу, що насправді відбувається. Тому що реальність не обов’язково має відрізнятися від політики. Якщо він готовий до належних стосунків, ми знайдемо для них рамки", — додав Зеленський.

9 травня СБУ викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі. СБУ затримала двох шпигунів, їх заарештував суд.

Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Після цієї події Україна та Угорщина "обмінялись" висилками дипломатів. Угорщина вислала з країни двох українських працівників посольства в Угорщині, які нібито "шпигували" на користь України. У відповідь на дії Угорщини з висилкою дипломатичних співробітників посольства України у Будапешті Україна теж вислала двох угорських дипломатів.

20 травня держсекретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач з посиланням на заяву лідера фракції "Фідес" у парламенті Мате Кочіша після закритого засідання Комітету нацбезпеки парламенту повідомив, що угорські служби національної безпеки начебто виявили ще двох "українських шпигунів". Вони нібито намагалися налагодити зв'язки з опозиційними політиками та шукали військову та енергетичну розвідувальну інформацію.

Коментуючи це прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в країні нібито ведеться "інтенсивна українська шпигунська діяльність, яка також значно зросла". Він додав, що "уряд готовий запобігти цьому". Крім цього, за його словами, він знайомий з відеозаписами, які демонструють "роботу українських агентів, ідентифікованих угорською державою".

Як повідомляв ForUA, в заяві українського МЗС щодо ініціатив прорашистської Угорщини стосовно різдвяного перемир'я 2025 року мовилося таке:

"Після угорських "миротворчих" дзвінків до Москви по українських містах і громадах летять смертоносні ракети та дрони. Дії угорської сторони ще більш віддалені від миротворчості, аніж її заяви. Угорщина послідовно закликає залишити Україну, яка захищається від російської геноцидної агресії, без зброї для самозахисту, перешкоджає фінансуванню посилення обороноздатності України, підвищенню санкційного тиску проти агресора та іншим критично важливим рішенням. Все це не має нічого спільного з прагненням відновити мир".

Українське відомство закликало угорських політиків "припинити аморальні маніпуляції на темі миру та Різдва Христового, утриматися від односторонніх контактів із державою-агресором, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру".

"На заваді миру стоїть лише Росія та її одержимий війною диктатор. Україна прагне миру на своїй землі як ніхто інший в світі. Саме на досягнення справедливого та стійкого миру спрямовані спільні зусилля нашої держави та її партнерів. Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги. Ми продовжимо конструктивні контакти з нашими партнерами, які щиро прагнуть завершення війни, а не поразки України", — зазначили українські дипломати.

До слова, свого часу письменник Костянтин Коверзнєв нагадав про те, що маємо документальне підтвердження тому, що знищення мирного населення в містечку Корюківка під час Другої світової війни відбувалося військовослужбовцями угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 року народження, уродженця Будапешта. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Ніхто зі злочинців не був покараний міжнародним військовим трибуналом.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної політики Угорщини ХХ століття..."