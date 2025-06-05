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У Тихому океані горить автовоз Morning Midas з 3000 автомобілів

У Тихому океані горить автовоз Morning Midas з 3000 автомобілів

У центральній частині Тихого океану пожежа охопила вантажне судно Morning Midas, яке перевозило з Китаю до Мексики майже 3 тисячі автомобілів, серед них 800 електромобілів. 

Інцидент стався за 480 км на південь від острова Адак (Аляска), повідомляє Bloomberg з посиланням на берегову охорону США. Пожежа вирує з півночі 3 червня за Гринвічем (3:00 3 червня).

Берегова охорона США евакуювала всіх 22 членів екіпажу на торгове судно, яке пропливало неподалік.

Пожежа на автовозі Morning Midas

Судно водотоннажністю 46,8 тис. т, побудоване у 2006 році на верфі Xiamen Shipbuilding (Китай), вийшло з порту Яньтай 26 травня після заходу в Наньша та Шанхай.

Літій-іонні акумулятори в електромобілях надзвичайно важко гасити через високу температуру та обмежену вентиляцію на тісних палубах. Сталеві конструкції суден ускладнюють гасіння. 

Наразі судно дрейфує в океані, пожежу намагаються загасити з повітря. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

пожежаТихий океанавтовоз
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