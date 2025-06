Як українська анімація буде представлена на найбільшому міжнародному анімаційному фестивалі

Українську анамацію вже багато десятирічч знають і чекають в усьому світі. Отже, очикуємо нових успіхів в французському Ансі, де, як повідомляє в Facebook ДержКіно України, з 8 по 14 червня 2025 року відбудеться наймасштабніший міжнародний фестиваль анімаційного кіно – Festival international du film d'animation d'Annecy. У його межах працюватиме ринок анімаційного контенту Mifa Market, де буде представлено Український стенд.

11 та 12 червня на MIFA PITCHES покажуть нові українські проєкти від талановитих режисерок:

«Червона зона» / Red Zone, режисерки Ірини Цілик (Франція, Люксембург, Україна).

Те, що для когось — кінець світу, для когось — звичайний день. Режисерка, поетеса, дружина військовослужбовця і мати підлітка Ірина Цілик фіксує типовий день у Києві в умовах воєнного часу. Фільм про опір і прекрасних, сильних людей у темні часи.

«Катерина» / Kateryna, режисерки Марії Янко (Франція, Україна).

Анімаційний документальний фільм про те, як російсько-українську війну зображують у соціальних мережах, розказаний очима вебкам-моделі, яка стає солдатом.

«Damned», режисерки Наталії Великанової (Франція).

Імерсивний фільм досліджує наслідки екоциду після вибуху дамби в Новій Каховці в Україні у 2023 році. Проєкт проливає світло на забутих жертв природних катастроф, спричинених людиною: тварин і довкілля.

13 червня Ірина Цілик візьме участь у конференції The Animated Documentary, присвяченій анімаційній документалістиці. Серед спікерів – Урі Кранот (Ізраїль–Данія) та Ліндсей Круз з The New York Times.

Ще одна подія за участі української делегації – MIFA Partners Pitch, де буде представлено програму BLACK SEA ANIMATION SHORTS.

Це п’ять фільмів з різних країн, які розповідають нові яскраві історії з Чорноморського регіону.

Серед них українська стрічка «Frescoes of Memory» режисерки Олександри Джиганської.

Фестиваль в Ансі – найважливіша міжнародна подія у галузі анімації. Щорічно там представляють свої майбутні проєкти студії Disney, Pixar та Netflix, а розмаїття воркшопів та семінарів, присвячених фінансуванню та маркетингу анімаційних фільмів формують анімаційний ландшафт майбутнього.

У 2024 році в конкурсі фестивалю була представлена українська документальна анімація «Я померла в Ірпені» режисерки Анастасії Фалілеєвої.