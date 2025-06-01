Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Roland Garros -2025

У четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції Еліна Світоліна здобула перемогу над італійкою Жасмін Паоліні, яка зараз посідає четверте місце у світовому рейтингу.

When you comeback from 4-1 down in the second set to win the match, and you can’t believe what just happened ✅#RolandGarros pic.twitter.com/IjkFSqXqbX — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2025

Протистояння тривало 2 години 27 хвилин і було дуже напруженим. За цей час Еліна Світоліна зробила одну подачу навиліт, тричі врятувалася від поразки на матчболах і виграла 51% очок на своїй подачі та 49% на прийомі.

Тепер Світоліна зіграє з тією, хто переможе у матчі між Оленою Рибакіною з Казахстану та Ігою Свьонтек із Польщі.