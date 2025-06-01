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Спорт

Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Roland Garros -2025

Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Roland Garros -2025

У четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції Еліна Світоліна здобула перемогу над італійкою Жасмін Паоліні, яка зараз посідає четверте місце у світовому рейтингу.

Протистояння тривало 2 години 27 хвилин і було дуже напруженим. За цей час Еліна Світоліна зробила одну подачу навиліт, тричі врятувалася від поразки на матчболах і виграла 51% очок на своїй подачі та 49% на прийомі.

Тепер Світоліна зіграє з тією, хто переможе у матчі між Оленою Рибакіною з Казахстану та Ігою Свьонтек із Польщі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

тенісЕліна СвітолінаНовини спорту
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