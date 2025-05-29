Апетити зростають: Росія хоче більше українських територій, ніж заявляла раніше – ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 28 травня повідомив, що головними цілями країни-агресора Росії у війні проти України залишаються капітуляція Києва та знищення НАТО. Аналізуючи повідомлення західних ЗМІ та заяви російської влади, ISW дійшов висновку, що територіальні амбіції Кремля не обмежуються чотирма незаконно анексованими областями.

В ISW нагадують, що первинні вимоги Росії, озвучені ще до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році, включали заборону на розширення НАТО, нейтралітет України та зміну влади в країні. Однак, як зазначає Reuters, нелегітимний президент РФ Володимир Путін наразі публічно вимагає повного контролю над чотирма областями України: Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою, які Росія незаконно окупувала, але не повністю контролює.

Водночас аналітики ISW наголошують, що, згідно з попередніми заявами російських посадовців, територіальні амбіції РФ виходять за межі цих чотирьох регіонів. Співрозмовник Reuters повідомив, що Путін і надалі наполягає на окупації всієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, і його позиція щодо територіальних вимог стала ще жорсткішою. В ISW зазначають, що вперше Путін озвучив вимогу щодо цих чотирьох областей у червні 2024 року, і з того часу Кремль регулярно її повторює.

Окрім того, з травня 2024 року російські війська проводять наступальні операції, спрямовані на створення так званої "буферної зони" в Харківській області. Нещодавно також почалися атаки з метою створення аналогічної "буферної зони" на півночі Сумської області.

Аналітики ISW вважають, що розгортання значних російських сил для наступу в Харківській та Сумській областях свідчить про те, що Росія має намір посилити свої територіальні вимоги, оскільки російське військове командування зосередило б свої зусилля виключно на захопленні всіх чотирьох областей, якби територіальні амбіції Кремля дійсно обмежувалися ними.

Експерти ISW також зазначають, що Путін продовжує демонструвати готовність досягати своїх військових цілей шляхом тривалої війни проти України, розраховуючи на поступове просування російських військ та виснаження західної допомоги Україні, а також зусиль України з мобілізації.

Проте в Інституті вивчення війни висловлюють думку, що українські війська за підтримки Заходу здатні завдати російській армії значних втрат на полі бою, що може змусити Путіна переглянути свою стратегію та розпочати реальні переговори.