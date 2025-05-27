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Дайджест

Вечірній дайджест ForUА: Втрати України та РФ перевищили мільйон, Україна розробила Sky Sentinel, звірства РФ щодо полонених та напружена ситуація на кордоні

Вечірній дайджест ForUА: Втрати України та РФ перевищили мільйон, Україна розробила Sky Sentinel, звірства РФ щодо полонених та напружена ситуація на кордоні

27 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

  • Загальні втрати росії та України вже перевищили 1,2 мільйона осіб,  — як загиблими, так і пораненими — Келлог. За його словами, це вже значно більше, ніж втрати, яких зазнали США під час Другої світової війни, — 418 500 осіб.

  • Франція та Британія готуються до відправки військових в Україну після війни, попри скепсис Німеччини та інших, — FT. Макрон та Стармер підтримують ідею військової присутності з метою збереження європейської участі у процесі перемовин.

  • Трамп «серйозно розглядає» скасування всіх обмежень часів Байдена на використання зброї Україною, — Kyiv Post.

  • Україна створила автоматизовану ППО-турель Sky Sentinel з вбудованим штучним інтелектом, — UNITED24.Автоматична турель ППО Sky Sentinel, розроблена в Україні, призначена для ефективного знищення дронів типу Shahed-136. Система здатна автономно виявляти та знешкоджувати як менші цілі, так і швидкісні крилаті ракети. У бойових умовах уже підтверджено успішне знищення чотирьох "шахедів".

  • Понад 200 українських військових загинули, знаходячись в російському полоні,AP. Ще 245 військових росіяни вбили одразу після здачі в полон. У багатьох випадках причини смерті свідчать про тортури, недбале поводження й повну відсутність медичної допомоги.

  • Вздовж кордону з Чернігівською областю присутні російські війська, — речник ОТУ «‎Сіверськ» Мисник. Уздовж усього кордону ми спостерігаємо присутність ворожих військ. Вони навмисно підтримують напругу та стримують наші підрозділи, щоб ми не могли перекинути їх на найгарячіші ділянки фронту — на Донеччині.

  • РФ готується до наступного масованого удару — на це вказує передислокація бортів Ту-22М3 з ае "Оленья" протягом дня. 

  • У 2025 році ЄС заплатить Росії за енергоносії та сировину в рази більше (20 млрд євро), ніж виділить на військову допомогу Україні, - Bild. Загалом РФ заробить на постачанні газу, нафти, вугілля, СПГ і урану близько 233 мільярдів євро. Основні покупці - Китай, Індія і Туреччина.

 Автор: Галина Роюк

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