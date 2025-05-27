Вечірній дайджест ForUА: Втрати України та РФ перевищили мільйон, Україна розробила Sky Sentinel, звірства РФ щодо полонених та напружена ситуація на кордоні

27 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Загальні втрати росії та України вже перевищили 1,2 мільйона осіб, — як загиблими, так і пораненими — Келлог. За його словами, це вже значно більше, ніж втрати, яких зазнали США під час Другої світової війни, — 418 500 осіб.

Франція та Британія готуються до відправки військових в Україну після війни, попри скепсис Німеччини та інших, — FT. Макрон та Стармер підтримують ідею військової присутності з метою збереження європейської участі у процесі перемовин.

Трамп «серйозно розглядає» скасування всіх обмежень часів Байдена на використання зброї Україною, — Kyiv Post.

Україна створила автоматизовану ППО-турель Sky Sentinel з вбудованим штучним інтелектом, — UNITED24.Автоматична турель ППО Sky Sentinel, розроблена в Україні, призначена для ефективного знищення дронів типу Shahed-136. Система здатна автономно виявляти та знешкоджувати як менші цілі, так і швидкісні крилаті ракети. У бойових умовах уже підтверджено успішне знищення чотирьох "шахедів".

Понад 200 українських військових загинули, знаходячись в російському полоні, — AP. Ще 245 військових росіяни вбили одразу після здачі в полон. У багатьох випадках причини смерті свідчать про тортури, недбале поводження й повну відсутність медичної допомоги.

Вздовж кордону з Чернігівською областю присутні російські війська, — речник ОТУ «‎Сіверськ» Мисник. Уздовж усього кордону ми спостерігаємо присутність ворожих військ. Вони навмисно підтримують напругу та стримують наші підрозділи, щоб ми не могли перекинути їх на найгарячіші ділянки фронту — на Донеччині.

РФ готується до наступного масованого удару — на це вказує передислокація бортів Ту-22М3 з ае "Оленья" протягом дня.