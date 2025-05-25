Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола турніру серії Grand Slam – "Ролан Гаррос-2025".

У двох сетах вона розгромила турецьку тенісистку Зейнеп Сонмез із рахунком 6:1, 6:1.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 13 хвилин, за які Еліна двічі подала навиліт, припустилася більше невимушених помилок (31:26), але мала більше віннерів за суперницю – 24:12.

У першому сеті Світоліна з двома брейками повела 4:0 у рахунку, а потім віддала свою подачу суперниці. Проте наступні два гейми були за українкою.

Друга партія розгорталася за схожим сценарієм. Еліна знову повела з двома брейками 4:0, але згодом Сонмез виграла гейм на своїй подачі. Світоліна закрила матч із третьої спроби на подачі туркені.

У другому колі суперницею Еліни стане угорська тенісистка Анна Бондар, яка у двох сетах обіграла німкеню Лауру Зігемунд.

Окрім Світоліної у першому колі "Ролан Гаррос" виступлять ще п’ять українок – Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, які напряму вийшли в основу, Анастасія Соболєва, яка подолала кваліфікацію, а також Юлія Стародубцева, яка пройшла у статусі лакі-лузера після зняття румунки Сорани Кирсті.