Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола турніру серії Grand Slam – "Ролан Гаррос-2025".

У двох сетах вона розгромила турецьку тенісистку Зейнеп Сонмез із рахунком 6:1, 6:1.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 13 хвилин, за які Еліна двічі подала навиліт, припустилася більше невимушених помилок (31:26), але мала більше віннерів за суперницю – 24:12.

У першому сеті Світоліна з двома брейками повела 4:0 у рахунку, а потім віддала свою подачу суперниці. Проте наступні два гейми були за українкою.

Друга партія розгорталася за схожим сценарієм. Еліна знову повела з двома брейками 4:0, але згодом Сонмез виграла гейм на своїй подачі. Світоліна закрила матч із третьої спроби на подачі туркені.

Starting with a smile (and the win!) #RolandGarros pic.twitter.com/GoJ87Te932